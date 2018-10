8. Oktober 2018, 18:49 Uhr Kommentar Echte Hilfe wäre gar nicht teuer

Die Stadt München sagt immer, wie wichtig ihr nicht nur die Top-Vereine seien, sondern auch der Breitensport. Tatsächlich hat sie deren Förderung in den vergangenen Jahren schleifen lassen. Und zumindest ein paar Abhilfen täten ihr nicht weh

Von Sebastian Winter

Der FC Bayern München ist auch nicht mehr das, was er mal war. Platz sechs in der Liga, Stand jetzt gerade so für die Europa League qualifiziert, Meisterschaft und Champions League? Ein kleiner werdender Schatten am Horizont. Selbst zum obligatorischen Wiesnbesuch war die Stimmung am Sonntag verkatert - und das lag eher am 0:3 gegen Gladbach als am Bierkonsum. Mal überspitzt formuliert: In diesem Spätsommerherbst muss München um seinen Ruf als Spitzensport-Stadt fürchten, neben den Fußballern schwächelt ja auch der Eishockey-Meister. Aber was ist eigentlich mit Münchens anderem Ruf, eine Spitzen-Sportstadt zu sein? Auch um den ist es im Moment offenbar nicht gut bestellt.

Die Stadt hat ja schon immer betont, dass es zwar den FC Bayern gibt, dass ihr Herz aber auch und vor allem für den Breitensport schlägt. Also für jene gut 700 Vereine, in denen sich mehr als ein Drittel der Münchner bewegen. Ihre Finanzierungs- und anderen Hilfsprogramme zur Förderung des Sports und seiner Klubs sind wichtig und richtig, nur: Offenbar reichen sie bei Weitem nicht aus, um dem Zuzug, der sich auch in den Klubs bemerkbar macht, in den kommenden Jahren auch nur annähernd gerecht zu werden. Anders sind die vielen Klagen von Vereinen, übrigens auch außerhalb der neuen "Interessengemeinschaft Sport München", nicht zu erklären.

München hat in den Sechzigerjahren vor den Olympischen Spielen massiv aufgerüstet mit Sportplätzen, Hallen und Anlagen. Das war gut und ein Segen, der bis heute sichtbar ist. Aber die Stadt hat sich danach viel zu sehr auf dem Altbestand ausgeruht und ihn mit zu wenig Weitsicht verwaltet. Neue Sportflächen? Gibt es kaum für die immer größere Zahl an Interessierten. Dazu passen die Klagen der Klubs über die Einbahnstraßen-Kommunikation mit der Verwaltung und deren Bürokratiemonster. Genauso wie das Verbot für Platzwarte, auf den städtischen Bezirkssportanlagen den Schnee mit Maschinen zu räumen. Das klingt alles sehr nach 1972 - und nicht nach 2018. Das zeigt aber auch: Zu demonstrieren, dass ihr der Breitensport wichtig ist, wäre gar nicht so schwer und käme die Stadt nicht teuer.