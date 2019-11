Die radikale Forderung nach dem endgültigen Aus für die Steinkohle in München zum 31. Dezember 2022 ist gescheitert. Gilt das nun auch für das Bündnis "Raus aus der Steinkohle" und seinem gewonnenen Bürgerentscheid? Auch wenn die ÖDP als treibende Kraft sich nach außen hin manchmal wie ein Verlierer gibt, ist dieser Eindruck grundfalsch. Der Kompromiss ist ein Sieg für die um ihre Luft besorgten Münchner. Ohne den Bürgerentscheid hätten die Stadtwerke bis weit in die 2030er-Jahre hinein bis zu 800 000 Tonnen Steinkohle verbrennen dürfen. Künftig soll es nicht einmal die Hälfte sein, und das endgültige Aus wird nach derzeitigem Stand noch deutlich in den 2020er-Jahren kommen.

Die Stadtwerke München (SWM) als Betreiber und damit auch die Kommune werden dafür einen dreistelligen Millionenbetrag an wegfallenden Erlösen hinnehmen. Auch wenn es ihnen nicht immer leicht fiel, die SWM haben sich weit bewegt. Das könnten auch die ÖDP und das Bündnis anerkennen und ihr Lamento über angebliche ständige Falschinformationen einstellen. Es ist ihr gutes Recht, das maximal Mögliche zu fordern. Es ist aber auch ihre Pflicht, die Grenzen des rechtlich Möglichen und Erlaubten anzuerkennen und nicht ständig mit Vorwürfen nachzutreten.

"Raus aus der Steinkohle" hat über ein Thema abstimmen lassen, das in seiner technischen und rechtlichen Tiefe für Laien deutlich zu komplex war. Die Wähler haben Ja gesagt zu mehr sauberer Luft in München und damit Forderungen erhoben, die sie nicht einschätzen konnten und die objektiv nicht zu erfüllen waren. Sie bekommen nun aber, was sie aus ihrem Lebensgefühl heraus wollten: deutlich weniger Kohlenstoffdioxid in der Stadt. Wenn eine politische Forderung in einem Rechtsstaat an Grenzen stößt, gilt es das zu akzeptieren. Die Politiker müssen versuchen, dem Geist des Anliegens so nahe zu kommen wie möglich. Gelingt dies, kann ein Kompromiss trotz eines nicht erfüllten Bürgerentscheids auch ein Sieg für die Demokratie sein.