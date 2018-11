25. November 2018, 18:54 Uhr Kommentar Die SPD muss es schon selber richten

Es ist nachvollziehbar, dass die Münchner Genossen auf den Bund schimpfen - etwa weil dort zu wenig vorangeht in Sachen Mieterschutz. Dass die SPD an der Berliner Koalition beteiligt ist, bringt sie aber in Erklärungsnot. Und manche Dinge müssten und könnten sie einfach selber anpacken

Von Dominik Hutter

Sieht so ein Aufbruch aus? Es ist vermutlich noch zu früh, darauf eine Antwort zu geben. Was sich die Münchner SPD für die nächsten Monate vorgenommen hat, harrt erst noch der Umsetzung. Die Botschaft vom Jahresparteitag der Genossen lautet: Schluss mit Jammern, Blick nach vorne. Gut so. Deswegen gibt es ein provokantes Thesenpapier, an dem sich die Debattierer und Strategen bis zum kommenden April abarbeiten sollen. Und es gibt die Forderung von Oberbürgermeister Dieter Reiter, mit einer verjüngten und vielleicht auch überraschenden Stadtratsliste in die Kommunalwahl 2020 zu gehen. Das ist erfahrungsgemäß für die Sozialdemokratie keine einfache Operation. Schwer zu knacken sind der Proporz zwischen Stadtbezirken und Arbeitskreisen wie auch das inoffizielle Anciennitätsprinzip - also das Prinzip, dass Stadträte, die erneut antreten, den Vorzug bekommen. Und natürlich reicht als Qualifikation allein nicht aus, jung zu sein. Eine Stadtratsfraktion muss eine Art Wundertüte darstellen: Für jeden soll etwas dabei sein.

Dass die Münchner Genossen gerne auf die Bundespartei schimpfen, ist nachvollziehbar, hilft aber natürlich im Kommunalwahlkampf nicht wirklich. Ja, es stimmt: Vieles, was die Mieterpartei SPD in München gerne erreichen will, scheitert an der Schlafmützigkeit der Berliner Koalitionsspitze. Es mag dem Wähler noch zu erklären sein, dass eine Kommune vieles Wünschenswerte nicht im Alleingang erledigen kann. Dass die eigene Partei dies aber auch auf der Bundesebene nicht anpackt, bringt SPDler in Erklärungsnotstand. Aus der Münchner Perspektive wäre es deutlich einfacher, wenn die Bundes-SPD entweder erfolgreicher oder aber Teil der Opposition wäre.

Letztlich aber müssen es die Münchner Genossen selber richten. Und vielleicht auch in Vorleistung gehen. Reiter spricht schon eine ganze Weile von der autofreien Altstadt. Das könnte er auch ohne Berliner Hilfe angehen.