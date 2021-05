Es wird Zeit, dass endlich einmal seriös gefragt wird, ob die Planegger Bürger eine Umgehungsstraße wirklich so vehement ablehnen, wie das Politiker und Bürgerinitiativen behaupten.

Von Rainer Rutz

Es gibt kaum ein kommunalpolitisches Thema im Würmtal, das derart leidenschaftlich über die Jahrzehnte diskutiert worden ist, wie den Bau einer weitläufigen Umgehung der Ortschaften Gräfelfing, Planegg und Martinsried. Und es gibt kaum ein Thema, bei dem die Politik so kläglich versagt hat. Von einer "Würmtaltangente" bis hin zur Mini-Lösung, wie sie jetzt wieder diskutiert wird, von Tieferlegung oder Einhausung bis zu verkehrsberuhigten Zonen in den Ortskernen - alles wurde durchgespielt, kochte zu Wahlkampfzeiten immer wieder auf und versickerte dann in der Lethargie des politischen Alltags.

Was musste sich der frühere Bürgermeister Alfred Pfeiffer alles anhören zu seiner Idee einer Umfahrung hinter den Garagen der Röntgenstraße! Dabei hatte er das Straßenbauamt auf seiner Seite. In Martinsried jedoch sammelte Barbara Gutmann 1500 Stimmen gegen eine wie auch immer geartete Umgehung. Heute ist der sogenannte neue Ortskern von Martinsried tagsüber von Verkehr überlastet, Lochhamer - und Röntgenstraße werden als Abkürzungsrouten benutzt, auch von reichlich Lkw. Die alte Staatsstraße 2063 von Pasing bis Planegg ist stundenweise nur im Schritttempo befahrbar, aber Alternativen, von Pasing nach Gauting zu kommen, gibt es nicht. Ganz zu schweigen vom täglichen Chaos auf der Germeringer und Pasinger Straße innerorts. Es gibt auch keine wirkliche verkehrspolitische Alternative: Das MVV-Bussystem erfüllt seinen Zweck bestenfalls zu Kernzeiten morgens und abends. Ansonsten fahren 25 Meter lange Busse leer durch die Orte. Es wird Zeit, dass endlich einmal seriös gefragt wird, ob die Bürger eine Umgehungsstraße wirklich so vehement ablehnen, wie das Politiker und Initiativen behaupten.