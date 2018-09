23. September 2018, 20:34 Uhr Kommentar Die Opfer machen den Terror deutlich

Memory Loops, Stelen und jetzt das ehemalige Zwangsarbeiterlager in Neuaubing: Biografien erzählen Geschichte. Auch für das Gedenken an das Oktoberfest-Attentat ist das ein wichtiger Ansatz

Von Martin Bernstein

Geschichte wird gemacht, heißt es. Oder sie "geschieht". Doch wo in der offiziellen Erinnerungskultur wird Geschichte erlitten? Wo stehen nicht die Macher oder Täter im Vordergrund, sondern die konkreten Schicksale der Opfer? Die Stadt und das NS-Dokumentationszentrum gehen den richtigen Weg, wenn sie anhand von Opferbiografien den künftigen Besuchern einen emotionalen Zugang zur Gedenkstätte im ehemaligen Zwangsarbeiterlager an der Ehrenbürgstraße ermöglichen wollen.

Die Stadt beschreitet damit ihren Weg der Erinnerung konsequent weiter. Sie holt Geschichte buchstäblich vom hohen Ross der Denkmäler herunter und macht sie nachvollziehbar, auch da, wo Unbegreifliches geschehen ist. Seit acht Jahren gibt es die "Memory Loops", ein virtuelles Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus. Das Audiokunstwerk von Michaela Melián umfasst fast 500 Tonspuren, die überall in der Stadt an Originalschauplätzen abrufbar sind. Auch die Stelen, Wandtafeln und die auf Privatgrund verlegten Stolpersteine zum Gedenken an NS-Opfer machen auf beklemmende Weise deutlich, wie der Terror der Verfolgung in den Alltag von Menschen einbrach - und wie er andere Menschen, Nachbarn oft, unberührt ließ.

Das gilt auch für den Terror der jüngsten Geschichte. Mit einem Forschungsprojekt zum Oktoberfest-Attentat will die Stadt das Leid der Opfer in den Mittelpunkt rücken. Die neue Gedenktafel im Rathaus ist ein erster Schritt. Auch das Mahnmal am Eingang zur Wiesn soll überarbeitet werden. Zwölf Tote und 211 Verletzte hat der rechtsextremistische Bombenanschlag am 26. September 1980 gefordert. Sie waren Wiesnbesucher, junge und alte Menschen, ausgelassen und fröhlich bis zum Moment der Detonation. Ihr lange verdrängtes Leid dort unübersehbar zu machen, wo täglich Tausende Richtung Wiesn strömen, ist überfällig. Auch wenn es weh tut. Gedenken muss weh tun, um Wirkung zu entfalten. Sonst bleibt es beim Sentiment.