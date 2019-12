München, diese so reiche Stadt, hat auch ihre Schattenseiten. Die Armut nimmt zu - bei Alten, bei Menschen, die eigentlich ganz gute Jobs haben, sich aber die hohen Mieten nicht mehr leisten können, bei Frauen, die ihre Kinder allein erziehen. Um Verarmte, um Kranke und Behinderte, um Pflegefälle und alte Menschen, um Wohnungslose und um Geflüchtete kümmern sich täglich Tausende Menschen in München. Den Sozialverbänden fällt neben dem Sozialreferat eine besonders tragende Aufgabe zu. Einer der wichtigsten Köpfe dieser sozialen Träger war seit einem Vierteljahrhundert Günther Bauer. Der Chef der Inneren Mission geht nun in den Ruhestand. Er hat viele Verdienste, Bauer hat die Innere Mission in den vergangenen 25 Jahren zu einem einflussreichen und wichtigen Akteur im Sozialbereich geführt. Der Wechsel an der Spitze ist deshalb ein bedeutender Schritt für die evangelische Institution. Doch der ist nicht gänzlich gelungen.

Das liegt sicherlich nicht an Bauers Nachfolger, der am Mittwoch verkündet wurde: Pfarrer Thorsten Nolting aus Düsseldorf. Der Theologe und Philosoph gilt als ein Verbindender, als einer, der in der Stadtgesellschaft Zeichen setzen kann. Er gilt als kulturaffin und einfühlsam. Doch der künftige Chef der Inneren Mission ist seit 17 Jahren fest in Düsseldorf verwurzelt, wo er bislang die Diakonie leitet. Und natürlich ist er nicht mit der komplexen Situation der Münchner Sozialpolitik vertraut. Doch maßgeblich ist das, wofür er wirklich nichts kann: Er ist ein Mann.

Der Aufsichtsrat, der wiederum zu 80 Prozent aus Männern besteht, hat sich für einen männlichen Vorstand entschieden. Dabei sind die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten in der Inneren Mission Frauen. Für München mag und wird wohl Nolting als Persönlichkeit eine Bereicherung sein. Doch für die Innere Mission wäre es höchste Zeit gewesen, das seit bald 140 Jahren bestehende Männermonopol im Vorstand zu beenden.