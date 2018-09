6. September 2018, 18:45 Uhr Kommentar Die Krise des Präsidenten

In der Ludwig-Maximilians-Universität werden Vorwürfe wegen falscher Abrechnungen laut, doch man geht ihnen nicht nach. Nicht zum ersten Mal lässt ihr Präsident Bernd Huber ein Problem offenbar laufen, statt es zu lösen. Das schadet der Uni

Von Sebastian Krass

Dieser Verdacht muss hellhörig machen: Der Vizepräsident einer Universität soll bei Dienstreisen zum persönlichen finanziellen Vorteil gegen Regeln verstoßen haben. Wer als Präsident oder Aufseher einer Institution davon hört, muss sofort nachhaken, eine Untersuchung einleiten: Steht eine haltlose Beschuldigung im Raum? Oder ist an dem Vorwurf etwas dran? Falls sich der Verdacht bestätigt, sind dienstrechtliche Konsequenzen angezeigt, das Geld muss zurückgezahlt werden. Gut möglich, dass dann außerhalb der Uni niemand etwas davon mitbekommen würde.

All das ist in der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) offenbar nicht passiert. Schon 2016 soll der Verdacht gegen den Vizepräsidenten und seinen Umgang mit Dienstreisen intern geäußert worden sein. Doch der Vorwurf fiel unter den Tisch. Nun hat der Rechnungshof auffällige Ausgaben gefunden, plötzlich ermittelt die Staatsanwaltschaft. Und das Präsidium von Deutschlands größter Uni steht im Zwielicht.

Der Fall weckt Erinnerungen an die Affäre Schavan vor fünf Jahren. Auf Vorschlag von LMU-Präsident Bernd Huber kam die frühere Bundesbildungsministerin in den Hochschulrat, obwohl sie im Verdacht stand, in ihrer Doktorarbeit plagiiert zu haben. Eine akademische Betrügerin als Aufseherin einer Exzellenz-Uni: Über Monate brodelte es in der LMU. Sogar als Schavan den Doktortitel verlor, wollte Huber noch auf die Begründung des Urteils warten. Irgendwann war der Druck doch zu groß, Schavan wurde zum Rücktritt bewegt.

Indem er sich weigert, solche Krisen aktiv anzugehen und eine saubere Lösung zu suchen, macht Huber diese Krisen erst groß. Das schadet seinem Ruf als Hochschulmanager, und - viel wichtiger - es schadet dem Ruf seiner Uni. Das haben die exzellenten Mitarbeiter und Studierenden nicht verdient.