Von Sebastian Krass

Es sind zwei Bauprojekte, die rein von der Größe her schwer zu vergleichen sind: An der Fauststraße, am südöstlichen Stadtrand, sollen 80 neue Wohnungen entstehen und im Eggarten, im Norden Münchens, bis zu 2000. Aber die zwei Vorhaben, die auf der Tagesordnung für den Planungsausschuss an diesem Mittwoch stehen, haben hohe Symbolkraft für eine Frage, die den Stadtrat spätestens seit dem Ausrufen des Klimanotstands im Dezember 2019 stark beschäftigt und dies in Zukunft noch wesentlich mehr tun wird: Wie lassen sich der Schutz des Stadtklimas und der Schutz von Erholungsflächen mit dem Bau neuer Wohnungen vereinbaren? Vor dieser Frage stehen alle Parteien, vor allem die Grünen aber stellt sie vor schwierige Entscheidungen.

Als diese vor zwei Jahren für einen Stopp der Planungen an der Fauststraße stimmten, taten sie sich damit noch leichter, sie waren ja in der Opposition. Inzwischen stellen die Grünen die größte Fraktion im Stadtrat. Das sie auch nun, als Teil der Regierungskoalition, gegen den Bau der 80 Wohnungen stimmen wollen, ist konsequent, setzt aber die falsche Priorität. Die Grünen kritisieren die mangelhafte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und gewichten dies höher als die positiven Aspekte des Projektes: Dass 80 dringend benötigte Wohnungen entstehen, dass das Grundstück durch die Bebauung nicht stärker versiegelt wird, als es bislang ist, dass neue Freiflächen für die Öffentlichkeit entstehen sollen. Und dass das Projekt wahrscheinlich zu klein ist, um dem Stadtklima ernsthaft Schaden zuzufügen.

Anders sieht es am anderen Ende der Stadt aus, beim Riesenprojekt Eggarten, das die Grünen bisher befürworten. Auch dort gibt es viele positive Ansätze: Tausend Genossenschaftswohnungen sollen entstehen, und die Investoren sind mit dem Anspruch angetreten, ein energieneutrales Modellquartier wachsen zu lassen. Allerdings ist noch nicht abschließend geklärt, wie sehr dieses den Strom kühler Luft von außen in die Stadt hinein gefährdet. Im Kleinen fundi, im Großen realo? Auf die Grünen kommen noch einige spannende Debatten zu.