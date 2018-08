20. August 2018, 18:48 Uhr Kommentar Der weibliche Blick

Münchens Filmnachwuchs macht in diesem Sommer von sich reden. Das ist erfreulich. Und erfreulich ist auch, dass sich vermehrt Regisseurinnen durchsetzen - die zugleich andere Themen setzen als ihre männlichen Kollegen

Von Bernhard Blöchl

München in einer Reihe mit Hong Kong, Sydney und Rom zu lesen, kommt ja nun nicht täglich vor. TheHollywoodReporter.com hat kürzlich die 15 besten Filmhochschulen der Welt gelistet, und hier taucht die Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) nicht einfach nur auf, sie wird gar als "Germany's No. 1 Film University" bezeichnet. Zwar dürften das die Kollegen in Berlin, Potsdam, Ludwigsburg und Hamburg anders sehen. Aber für Münchens Elite-Ausbildungsstätte unter der Leitung von Bettina Reitz ist es die jüngste Bestätigung in diesem an Bestätigungen reichen Sommer. Einem Sommer, der sowohl den Ruf der Schule als auch deren Engagement für mehr Gleichberechtigung bestätigt.

Das fing in Locarno an und hörte bei den Nominierungen zu den Studenten-Oscars nicht auf. Beim Filmfestival im Tessin hat die Regisseurin Eva Trobisch die Auszeichnung für den besten Debütfilm gewonnen. Ihr Drama "Alles ist gut" ist stark HFF-geprägt, von der Regie über die Bildgestaltung bis zur Produktion. Bereits beim Filmfest München hatte Trobisch Preise gewonnen. Hoffnungen auf große Ehren dürfen sich auch die Kolleginnen Eileen Byrne und Annelie Boros machen: Ihre Regie-Arbeiten "Was bleibt" und "F32.2" stehen im Finale für die Studenten-Oscars; etwa 1500 Nachwuchsfilmer reichen jährlich ihre Werke ein. Und auch bei den "First Steps Awards", die zu den wichtigsten Auszeichnungen für junge Filmer in Deutschland zählen, sind HFF-Kreative nominiert, in mehreren Kategorien.

Diese Erfolgsmeldungen sind schön und machen Hoffnung für den Filmstandort München. Was aber mindestens genauso schön ist, ist der feministische Aspekt. Sind es doch vermehrt Regisseurinnen, die sich durchsetzen und ihre Themen forcieren: "Alles ist gut" handelt von dem Dilemma einer Frau, wie sie mit der Vergewaltigung durch einen Bekannten umgehen soll; "Was bleibt" erzählt vom Kampf der Protagonistin gegen Brustkrebs; "F32.2" dokumentiert die Erfahrung einer Frau mit Depressionen. In der noch immer männerdominierten Branche sind solche Werke selten. Nun könnte man relativierend sagen, dass es sich bei den Arbeiten der Studentinnen um Übungen oder Kurzfilme handelt, die keine Masse erreichen. Im künstlerischen Fokus stehen sie aber wohl. Und "Alles ist gut" hat bereits einen Kinotermin (27. September). Ist also alles gut? Nein, das nicht. Aber die Richtung stimmt, beim emanzipierten Nachwuchs sowieso.