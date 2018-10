18. Oktober 2018, 18:21 Uhr Kommentar Dem Stadtrat fehlt die Lust zu experimentieren

Die Stadt will die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen erhöhen - macht es sich dabei aber zu leicht

Von Anna Hoben

Stell dir vor, es ist Wahl, und keiner geht hin. Ganz so schlimm ist es nicht gewesen vor vier Jahren - aber tatsächlich hat nicht einmal jeder zweite Münchner es für notwendig gehalten, bei der Kommunalwahl seine oder ihre Stimme abzugeben. Bei einer Wahl also, von deren Folgen er oder sie ziemlich lange, nämlich sechs Jahre, unmittelbar betroffen sein wird. Die Wahlbeteiligung lag bei 42 Prozent - der geringste Wert seit Einführung der Direktwahl des Oberbürgermeisters im Jahr 1952.

Das ist erschreckend. Und dass die Beteiligung bei der Landtagswahl nun bei 72,7 Prozent lag, macht es nicht wirklich besser. Finden auch die Stadträte, die mit ihrer Politik gern mehr Interessen repräsentieren würden als jene von weniger als der Hälfte der Münchner Bürger. Sie haben deshalb nun diverse "Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie" beschlossen. Eine Kampagne soll darüber aufklären, wie Stadtpolitik funktioniert, die vorhandenen Projekte und Angebote zur Demokratieförderung werden besser vernetzt und finanziell stärker unterstützt. Mehr Geld in die Hand zu nehmen, ist richtig und gut. Es ist zugleich aber auch die denkbar einfachste Lösung.

Der Beschluss basiert auch auf einer Studie zur Wahlmüdigkeit, die den Münchner Lokalpolitikern ein wenig schmeichelhaftes Zeugnis ausgestellt hatte. So glaubt etwa jeder dritte Befragte, dass Politiker nur dann zu den Bürgern kämen, wenn sie ihre Stimme wollten. Warum solche Ansichten verbreitet sind und was dagegen getan werden könnte, darüber diskutierten die Stadträte am Mittwoch nicht. Stattdessen begnügten sich einige mit der Feststellung, dass sie deutlich einfacher zu erreichen seien als etwa Bundestagsabgeordnete. Sie würden in ihren Vierteln ständig erkannt, seien quasi immerzu ansprechbar.

Neue Dialogformate, gerade in jenen Vierteln, wo die Wahlbeteiligung besonders gering ist? Abgesehen von den Grünen und der Linken waren die Stadträte sich einig: Braucht's nicht, gibt's genug. Von manchem wurde gar die Studie in Frage gestellt - die Nichtwähler seien wahrscheinlich einfach zufrieden, wurde vermutet. Ja, es gibt extrem engagierte Stadträte, die einen großen Teil ihrer Freizeit für ihr Ehrenamt opfern. Und ja, man kann fragen, wie viel ihnen zeitlich zuzumuten ist. Man sollte aber auch fragen, welche zeitgemäßeren Formate zum Austausch es geben kann in Zeiten vielfältiger gesellschaftlicher Umbrüche. Man sollte über Ideen der Begegnung jenseits von Bürgerversammlung und Infostand nachdenken. Dazu bräuchte es eine Lust am Experimentieren. Die ist im Stadtrat nicht zu spüren.