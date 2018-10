29. Oktober 2018, 18:44 Uhr Kommentar Das Recht muss sichtbar sein

Die Pläne für den Umzug der Zivilgerichte sorgen für Unruhe. Das ist gut so, denn das Vorhaben gehört noch einmal überdacht

Von Stephan Handel

Die Rechtswissenschaft kennt die Figur des bonus pater familias, des guten Familienvaters: Wenn ein Richter beurteilen soll, ob sich jemand in einer bestimmten Situation ausreichend sorgfältig verhalten oder ob er durch Fahrlässigkeit einen Schaden verursacht hat, könnte sich der Richter überlegen, wie ein guter und vorsichtiger Familienvater in der Situation gehandelt hätte. Es ist nicht bekannt, ob Justizminister Winfried Bausback (CSU) sich als Vater der bayerischen Justiz, der Richter, Protokollführer, Geschäftsstellen-Mitarbeiter und Justizwachtmeister versteht. Eindeutig aber ist: Im Falle des geplanten Umzugs der Zivilgerichte vom Justizpalast hinter den Ostfriedhof hat es der Minister an der wohlwollenden Sorgfalt deutlich mangeln lassen.

Es geht dabei nicht um die Bequemlichkeit der Mitarbeiter, der Anwälte, wenn sie bei Verhandlungen anwesend sein müssen, und die meisten Bürger sind ja auch nicht ständig in Prozesse verwickelt - die Fahrt nach Giesing, ob täglich, gelegentlich oder einmal im Leben, wäre gewiss keine unzumutbare Härte. Es geht vielmehr um Symbolik, und deren Bedeutung ist nicht zu unterschätzen. Im Justizpalast wird "im Namen des Volkes" Recht gesprochen. Dazu gehören die öffentlichen Verhandlungen, dazu gehört aber auch, dass die Justiz sichtbar ist, ihr Geschäft nicht fernab von den Bürgern betreibt, sondern in der Mitte der Gesellschaft, in der Mitte der Stadt. Die bayerische Monarchie hat den Justizpalast an den Stachus gebaut, weil sie zeigen wollte, wer das Sagen hat. In der Demokratie ist das Recht keine Demonstration staatlicher Macht mehr, es muss vielmehr präsent, sichtbar, öffentlich sein, keine geheime Veranstaltung für wenige Eingeweihte. Demokratische Justiz bezieht ihre Legitimation genau daraus: dass jedermann hingehen und zuschauen kann.

Das ist, ganz praktisch wie auch symbolhaft, in Zeiten wie diesen wichtiger denn je, in Zeiten, wo über die Funktionsweise der Justiz immer mehr Halb- und Nichtwissen unterwegs ist, wo außerdem Legitimation und Legalität der Rechtsprechung auch schon wieder offen in Frage gestellt werden. Ein guter, ein sorgfältiger Vater würde das in seine Überlegungen mit einbeziehen. Der Minister Bausback sollte noch einmal nachdenken.