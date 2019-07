30. Juli 2019, 18:51 Uhr Kommentar Das geht auch ohne Auto

Man stieg in sein Fahrzeug, fuhr damit ins Zentrum und parkte in der Nähe seiner Lieblingskneipe. Diese Zeiten sind vorbei. Zurecht, und deshalb sollte man nicht jedem Parkplatz hinterhertrauern, der zugunsten eines Radwegs wegfällt

Von Andreas Schubert

Was waren das noch für schöne Zeiten: Man stieg ins Auto, fuhr damit ins Zentrum, parkte in der Nähe seiner Lieblingskneipe. Das Benzin war billig - und wenn man dann selbst zu viel getankt hatte, ließ man die Kiste einfach stehen, kostete ja nix. Ja, die Achtziger- und Neunzigerjahre! In der Stadt lebten noch 300 000 Menschen weniger. Da war so viel Platz für Autos, es gab noch nicht so viele nervige Radler und Leute, die darauf herumritten, dass eine Stadt auch den nicht-motorisierten Menschen gehört. Dieses ständige Geschwätz vom Klimawandel gab es auch noch nicht. Kam das Thema doch mal zur Sprache, wechselte man einfach am Autoradio den Sender, mit ein bisschen Glück lief irgendwo "Highway to Hell".

So oder ähnlich mag sich mancher Autonostalgiker an die Zeit erinnern, als es noch selbstverständlich war, selbst die kürzesten Wege mit dem Auto zu fahren. Zwar war die Luft in der Stadt damals durchaus schlechter, aber man war es ja nicht anders gewohnt.

Heute hat sich das Bewusstsein vieler Menschen zum Glück geändert. Immer mehr haben es satt, dass die Luft zwar ein wenig besser, aber immer noch nicht gut ist. Sie wollen sich umweltfreundlich fortbewegen, weil sie lange genug gedankenlos Abgase in die Welt geblasen und ihren Beitrag zur Klimakrise geleistet haben. Da schüttelt man, vor allem als Bewohner einer dicht besiedelten Innenstadt, schon den Kopf, wenn wieder und wieder der Weltuntergang beschworen wird und Radler zu Reitern der Apokalypse erklärt werden, sobald irgendwo Parkplätze zugunsten des Radverkehrs gestrichen werden, wie jetzt in der Fraunhoferstraße.

Ja, schon klar, Anwohner oder Lieferanten haben es künftig schwerer. Für sie stellt die Stadt aber Ersatzflächen zur Verfügung. Wenn diese nicht ausreichen, lassen sich durchaus noch mehr reine Anwohnerparkplätze und Lieferzonen ausweisen. Man fragt sich ohnehin, was Autofahrer von außerhalb eigentlich mitten in der Stadt verloren haben. Denn einkaufen und ausgehen: Das geht auch ohne Auto. Und wenn die Welt tatsächlich untergeht: Dafür sind bestimmt nicht die Radler und Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel verantwortlich.