Von Evelyn Vogel

München und Beuys - das ist schon eine besondere Beziehung. Abgesehen vom Rheinland, wo Beuys lebte und wirkte, befinden sich wohl nirgendwo sonst so viele Werke des Künstlers in Museums- und Privatsammlungen wie in München. Hier wurde nach dem Ankauf des Beuys-Environments "zeige deine Wunde" durch das Lenbachhaus Anfang der Achtzigerjahre so vehement und öffentlich über den Wert von Kunst gestritten wie niemals zuvor und niemals danach. Zudem stellte der Ankauf die Weichen für die Sammlungserweiterung der Städtischen Galerie, womit sie erst die Stellung in der internationalen Gegenwartskunst erreichen konnte, die sie heute hat. Nicht zu vergessen: In den Münchner Kammerspielen hat Joseph Beuys im November 1985 schon vom Tode gezeichnet - er starb zwei Monate später - in der Reihe "Sprechen über das eigene Land: Deutschland" seine berühmte Grundsatzrede gehalten, in der er seine Auffassung, dass jeder Mensch ein Künstler sei, noch einmal wortreich erläuterte.

Was wäre also näher gelegen, als dem Jahrhundertkünstler Beuys anlässlich seines 100. Geburtstags eine institutionsübergreifende Würdigung zuteilwerden zu lassen? Pinakothek der Moderne, Lenbachhaus und das Angebot in den Klüser-Galerien sind schön und gut. Der Ansatz der Pinakothek, mit der Aktion "Ich strahle aus" Beuys aus dem Museum heraus zu holen und in die Gesellschaft zu tragen, ist richtig und wichtig. Dadurch erschließt sie den Künstler auch anderen Zielgruppen als den gängigen. Die Baumpflanzungen, die "DasMaximum" in Traunreut vorantreibt, trägt noch mehr Beuys'sche Gedanken in den öffentlichen Raum.

Aber man hätte beispielsweise im Maximiliansforum, wo "zeige deine Wunde" damals vor dem Ankauf installiert war, aus heutiger Sicht auf Beuys reagieren können - ähnlich wie man das vor ein paar Jahren in kleinem Rahmen schon einmal versucht hat. Die Kammerspiele hätten vielleicht mit einer Veranstaltung an die damalige Rede erinnern und anknüpfen können. Das Lenbachhaus hätte "Zeitzeugen" wie Armin Zweite und andere zu einem Diskussionsabend bitten können. Die Akademie hätte miteinbezogen werden können. Und, und, und. Gewiss wären bei gemeinsamen Überlegungen einige schöne Ideen entstanden, um die besondere Beziehung der Stadt zu Beuys zu thematisieren. Diese Chance aber hat München verschenkt.