Die Stadt will nun längst Überfälliges angehen: Ein Bürgerbeteiligungsverfahren soll zum Standard werden, bei dem Anwohner und Bezirksausschüsse an der Planung von öffentlichen Plätzen mitwirken. Ein Schritt in die richtige Richtung. Doch sollte die Stadt weitergehen und auch die Bauwirtschaft zu einer Mitbestimmung der Bevölkerung verpflichten

Diese Entscheidung könnte sich nicht nur im kleinen, sondern auch im großen Maßstab lohnen: Ein Bürgerbeteiligungsverfahren wird zum Standard, bei dem Anwohner und Bezirksausschüsse an der Planung von öffentlichen Plätzen mitwirken, bevor das Baureferat sich eine fertige Planung ausdenkt. Es mag aufwendig sein, zu jedem noch so kleinen Flecken, wie dem Grünspitz an Barer Straße/Nordendstraße, einen Workshop abzuhalten. Allein, der Aufwand ist geboten und überfällig. Die Stadt hat jetzt die Chance, einen Goldstandard der Bürgerbeteiligung für die Münchner Baukultur zu etablieren.

In den betroffenen Stadtvierteln wird es höchste Zeit für einen solchen Mitmach-Modus. Oft fühlen sich Bürger und Bezirksausschüsse übergangen. Die Folge ist ein nervenzehrendes Ping-Pong-Spiel aus Protesteingaben und Behördenantworten. Es ist löblich, dass nun die Einsicht einkehrt, wie man das verhindern kann: durch eine ernsthafte Bürgerbeteiligung. Allerdings muss die Stadt noch beweisen, dass sie es ernst meint, schon beim Probelauf hakte es: Nach der vorbildlichen Debatte zum Konzept für den Willibaldplatz hörten die Lokalpolitiker nichts mehr, drei Jahre lang. Da fühlten sich einige nicht mehr ernst genommen. Ein guter Standard sieht anders aus.

Doch den braucht es, um auch bei Investorenprojekten mehr Mitbestimmung durchzusetzen. Gleichwohl müht sich die Verwaltung redlich, der Chef der Lokalbaukommission warb zuletzt bei einem Podium der Immobilienmesse Expo Real um mehr Bürgerbeteiligung, angesichts teils massiver Widerstände in der Stadtgesellschaft. Doch das reicht nicht - die Stadt sollte die Bauwirtschaft zu einer redlichen Mitbestimmung der Bevölkerung verpflichten. Dabei muss den Unternehmen deutlich gemacht werden, dass sich ein professionell aufgezogenes, erprobtes Verfahren auch für sie auszahlt. Denn auch sie haben ein Interesse am sozialen Frieden in der Stadt - und der gilt unter Soziologen schon seit Jahren als gefährdet, sollte dem Investorendruck nichts entgegengesetzt werden.