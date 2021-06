Von Thomas Anlauf

Über Bayern rauschen Unwetterwellen hinweg und überfluten Keller, Straßen, ganze Stadtteile. Ein Tornado verwüstet in diesen Tagen eine tschechische Kleinstadt. Im Westen Kanadas sterben derzeit Menschen an einer nie dagewesenen Hitzewelle von knapp 50 Grad Celsius. In der Arktis herrschten im Mai mehr als 30 Grad. Noch Fragen, ob es den Klimawandel gibt? In München sind die Durchschnittstemperaturen in den vergangenen Jahrzehnten um zwei Grad gestiegen. Und das ist erst der Anfang. Denn mit den extremen Temperaturen, mit sintflutartigen Regenfällen verschwindet auch die Natur. Schon in naher Zukunft könnten sich Teile Münchens in eine Savanne verwandeln, wenn die Stadt jetzt nicht alles dafür tut, damit das Leben hier weiterhin lebenswert bleibt. Doch just in diesen Tagen will die grün-rote Stadtratsmehrheit beschließen, dass der Naturschutz weitgehend als untergeordnetes Behördchen im Planungsreferat bleibt.

Allein der Stellenwert der Unteren Naturschutzbehörde ist bemerkenswert. Sie ist bei der Lokalbaukommission innerhalb des Planungsreferats angesiedelt, das grundsätzlich am liebsten neue Stadtteile entwickeln will. Dabei hat München erst zu Beginn des Jahres ein eigenes Klimaschutz- und Umweltreferat geschaffen, in dem die Naturschutzbehörde bestens aufgehoben wäre. Schließlich hat der Stadtrat Ende 2019 den Klimanotstand ausgerufen, es gibt nun offiziell eine Biodiversitätsstrategie, zigtausende Münchner haben für das Volksbegehren zum Artenschutz gestimmt. Und dann soll die Naturschutzbehörde weitgehend bei den Stadtplanern bleiben?

Das kann doch eigentlich nicht sein. Erst vor wenigen Tagen hat Stadtbaurätin Elisabeth Merk einen Entwurf vorgestellt, wie sich das Planungsreferat die Zukunft Münchens vorstellt. Natürlich auch grüner und nachhaltiger mit viel mehr öffentlichem Nahverkehr. Aber in den Plänen scheinen auch riesige Flächen auf, die laut Planungsreferat neu bebaut werden könnten. Eine schlagkräftige Naturschutzbehörde im richtigen Referat könnte da ein Veto einlegen.