23. Juli 2018, 18:53 Uhr Kommentar Auf den Schaden folgt der Spott

Der CSU kann momentan das Grausen kommen. So manche Äußerung befeuert dann aber auch die Einlassungen der politischen Gegner

Von Heiner Effern

Die CSU hat bekanntlich eine harte Woche hinter sich. Das gilt natürlich insbesondere für die Münchner Parteimitglieder, die den ganzen Schlamassel am Sonntag direkt vor der Haustüre erleben mussten. Ob es nun 25 000 oder 50 000 waren, die trotz Mistwetters gegen die CSU auf die Straße gingen, da konnte einem schon das Grausen kommen. So ging es wohl dem Münchner CSU-Chef Ludwig Spaenle, der irgendwann abends seine Gefühle als gereimten Zweizeiler veröffentlichte: "Der Himmel spendet reichlich seines Lachens Tränen, wenn die verirrten Blumenkinder sich moralisch überlegen wähnen."

Irgendwer hat dann aber wohl bemerkt, dass so ein herablassendes Kurzgedicht die Anti-CSU-Welle nicht gerade bremst. Nicht ungefährlich für einen, der zudem auch noch in Schwabing für den Landtag kandidiert, so etwas wie der historischen Herzkammer der Münchner Blumenkinder. Der Zweizeiler war deshalb flugs wieder gelöscht. Und am Montag übten sich die Münchner CSU-Verantwortlichen im Zähne-Zusammenbeißen. In der turnusgemäßen Spitzenrunde im Rathaus mit der SPD soll betont aufgeräumte Stimmung geherrscht haben. Über die Demo und den Auftritt von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) soll kein Wort gesprochen worden sein.

Das wird so manchem nicht leicht gefallen sein, denn auf den Schaden war auch noch der Spott gefolgt. Die Grüne Jugend etwa bedankte sich bei der "lieben CSU", und zwar "aus tiefstem Herzen", für die Mobilisierung von zigtausenden Teilnehmern. Sie spielt damit auf das ohne Not angezettelte Theater um den Kammerspiele-Intendanten Matthias Lilienthal an, dem die Münchner CSU wegen seines Aufrufs zur Demo mit dem Dienstrecht drohte, was das Thema tagelang in den Schlagzeilen hielt. Besonders boshaft bedankten sich die jungen Grünen aber bei CSU-Bezirkschef Spaenle für seinen Blumenkinder-Reim. "Kurz hatten wir Sorge, dass diese tolle Mobilisierung ein einmaliges Engagement bleibt", schreibt Sprecherin Lena Baier. "Nun sind wir guten Mutes, dass die CSU auch weiterhin alles dafür tun wird, im Herbst abgewählt zu werden."