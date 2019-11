Wohnungssuche, Amtsdeutsch und weniger lächelnde Menschen als in ihrer Heimat Kapstadt- für Rizqah Kamies war der Start in München schwierig

"Wenn man neu hier ist und noch kein Deutsch kann, hat man es sehr schwer", sagt die Wissenschaftlerin Rizqah Kamies. (Foto: Helmholtz-Zentrum)

Rizqah Kamies, 33, ist von Kapstadt nach München gezogen. Seit September arbeitet sie als Postdoc am Helmholtz-Zentrum. Die Molekularbiologin untersucht mit einem internationalen Team, wie Zellen altern - für die Medizin ein wichtiges Forschungsfeld. Ihrer Karriere zuliebe ist ihr Mann mit der dreijährigen Tochter mit nach München gezogen.

SZ: Frau Kamies, was hat München, was Ihre Heimatstadt Kapstadt nicht hat?

Rizqah Kamies: München ist groß, grün, sauber, es hat den Englischen Garten, die Isar und viel Geschichte - aber leider ist es auch sehr teuer. Wir sind im September angekommen und haben schon Monate vorher versucht, übers Internet eine Wohnung zu finden, bisher ohne Erfolg. Obwohl wir vorgewarnt waren, hatte ich nicht erwartet, dass es so schwierig wird. Wir wohnen noch in einem Apartment im Gästehaus des Helmholtz Zentrums, aber das ist auf Dauer natürlich keine Lösung.

Was war Ihr erstes Erlebnis in München?

Wir sind so sehr mit der Wohnungssuche beschäftigt, dass wir noch gar nicht recht dazu kamen, die schönen Seiten der Stadt zu genießen. Nach unserer Ankunft habe ich sofort mit der Arbeit begonnen. Wir Südafrikaner lieben ja das Braai, das Grillen mit Freunden, und ich habe gehört, dass das auch Münchner gerne tun, an der Isar. Aber bisher war eben für so etwas keine Zeit, und jetzt kommt der Winter.

Wie erleben Sie die Münchner?

Es leben Menschen aller Nationen, Religionen und Hautfarben in der Stadt. Auf der Straße könntest du nicht sagen, ob jemand hier geboren oder erst vor Kurzem zugezogen ist. Ich mag diese Mischung, sie erinnert mich an meine Heimat. Kapstadt ist ja auch eine sehr bunte Stadt. Aber ich habe den Eindruck, dass die Menschen in Kapstadt entspannter sind und öfter lächeln - vielleicht könnten die Münchner im Alltag auch etwas gelassener sein.

Was meinen Sie damit?

Ich bewundere und unterstütze die deutsche Arbeitsethik. Sie ist der Grund, warum ich mich für Deutschland, das wirklich das "Land der Ideen" ist, entschieden habe. Aber wenn man neu hier ist und noch kein Deutsch kann, hat man es sehr schwer. Ob auf den Ämtern oder beim Wohnungsmakler, man bekommt ein Formular vorgelegt und weiß gar nicht, was man liest und unterschreiben soll. Da fühlt man sich hilflos und wünscht sich etwas mehr Geduld und Verständnis. Es ist ja nicht so, dass wir die Sprache nicht sprechen wollen. Wir müssen sie eben erst lernen.

Lernen Sie Deutsch?

Mein Mann hat angefangen und schon einige Fortschritte gemacht. Er ist Ingenieur und gerade dabei, einen Job in der Stadt zu suchen. Meine Tochter wird im Kindergarten des Helmholtz-Zentrums die Sprache ganz schnell lernen. Ich musste mich bisher ganz auf meine Arbeit konzentrieren, dort kommunizieren wir ausschließlich auf Englisch. Im neuen Jahr werde ich aber definitiv einen Deutschkurs anfangen.

Um was geht es in Ihrer Forschung?

Ich analysiere den Alterungsprozess in Leberzellen. Das ist spannend, denn wir untersuchen mit Hilfe einer sehr komplexen Technologie, wie einzelne Zellen altern. Dies eröffnet eine Fülle von Forschungsmöglichkeiten. Wir können dadurch altersbedingte Krankheiten besser verstehen und behandeln. Wir sind ein Team von fünf Forschern aus Spanien, Griechenland, Deutschland und Südafrika. Wir ergänzen uns sehr gut.

Wen würden Sie denn in München oder in Deutschland allgemein gerne mal kennenlernen?

Um ehrlich zu sein, könnte ich mich da nicht festlegen. Es gibt so viele hochbegabte Wissenschaftler, Ingenieure, Komponisten und Künstler aus Deutschland. Es wäre schön, mit einigen von ihnen zu plaudern. Aber dazu muss ich erst länger hier sein.

Wären Sie gerne zu einer anderen Zeit nach München gekommen?

Ich kann mir nicht vorstellen, in einer anderen Zeit zu leben. Ihr Deutschen lebt mit dieser langen Geschichte, die Spuren sieht man an jeder Ecke. Eure Institutionen haben sich über Jahrhunderte entwickelt. Außerdem seid ihr eine Industrienation. Wir Südafrikaner sind ein junges Land. Wir haben erst seit 25 Jahren eine Demokratie und noch viel aufzuholen. Aber wir sind auf einem guten Weg und machen das Beste, aus den Möglichkeiten, die wir haben. Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft. Afrika kommt voran.

Was wünschen Sie sich für Ihre Tochter?

Dass sie in einer freien, sicheren Welt aufwächst. In der sie geachtet wird, egal wie sie aussieht, wo sie herkommt, welche Kleidung sie trägt, welche Religion sie hat. Ich möchte, dass alle Kinder in einer Welt leben, in der ihre Rechte gewahrt werden.