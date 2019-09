Viktor Gilbert ist mit seiner Familie von München nach Valencia gezogen und baut dort eine Photovoltaik-Firma auf - entscheidend ist eine Gesetzesänderung in Spanien

Die Sonne ist für Viktor Gilbert, Jahrgang 1981, wichtig. Für das Lebensgefühl. Aber auch beruflich. Er ist Deutscher, geboren wurde er aber auf Teneriffa, dort wuchs er auch auf. Für den Wehrdienst kam er zunächst für vier Jahre nach Deutschland, 2008 zog er fest nach München, um hier im Bereich der Solarenergie zu arbeiten - zunächst als Monteur, später als Projektleiter. Anfang August ist er mit seiner Ehefrau Marta und seinem Sohn Daniel nach Valencia gezogen. Er baut dort eine Photovoltaik-Firma auf.

SZ: Was hat Ihr neuer Wohnort, was München nicht hat?

Viktor Gilbert: Sonne, Strand, viel gutes Essen und meiner Meinung nach einen besseren Lebensstandard.

Vor allem die Sonne dürfte entscheidend sein für Ihr Vorhaben, in Spanien eine Photovoltaik-Firma aufzubauen.

Nicht nur die Sonne. Entscheidend ist eine Gesetzesänderung in Spanien, wodurch die Photovoltaik hier wieder interessant wird, vor allem für den normalen Verbraucher, nicht nur für riesige Solarparks.

Detailansicht öffnen Viktor Gilbert ist mit Sohn Daniel und seiner Ehefrau Marta nach Spanien zurückgekehrt. Der Wegzug aus München hat berufliche Gründe. (Foto: privat)

Warum wollten Sie diese Firma nicht in München eröffnen?

In Deutschland gibt es bereits einen etablierten Markt. Hier ist man lange Zeit weltführend in der Installation von Photovoltaik-Anlagen gewesen. In Spanien ist dieses Feld aber neu. Dadurch ergeben sich enorm viele Möglichkeiten.

In Spanien gibt es im Durchschnitt zwei bis drei Sonnenstunden täglich mehr als in Deutschland.

Das ist natürlich ein Vorteil. Aber bis jetzt war es kaum möglich, eine Photovoltaik-Anlage zu installieren. Vor etwa zehn Jahren hat man in Spanien die Einspeisevergütung für Solarstrom gestrichen. Für Privatleute war es daher kaum möglich, Solarenergie zu nutzen, selbst Solarenergie herzustellen. In diesem Jahr wurde dieses Gesetz geändert. Für den Eigenbedarf wurde der Markt wieder geöffnet.

Wie sieht es mit Umweltschutz in Spanien aus?

Auch in Spanien ist Umweltschutz ein großes Thema. Der Gesellschaft, vor allem aber der Jugend ist es immer bewusster, dass dieses Thema wichtig ist. Auch wirtschaftlich kann man davon profitieren.

Zurück nach München. Welche Spuren haben Sie hier hinterlassen?

Hmm ..., schwer zu sagen. Ich hoffe, dass ich bei Freunden und Bekannten in München eine schöne Erinnerung hinterlassen habe.

Was haben Sie aus München mit nach Valencia genommen?

Ich denke, dass ich mir die Arbeitsweise angewöhnt habe, etwas genauer und professioneller zu sein. Das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist in Bayern deutlich gesünder als in Spanien.

Wie meinen Sie das?

In Spanien denkt man vom Arbeitgeber, dass er ein Ausbeuter ist. Umgekehrt glaubt der Chef, dass Arbeitnehmer die Firma ausnutzen wollen. In Deutschland ist die Denke ein wenig anders. Hier ist der Arbeitnehmer überzeugt: Geht es der Firma gut, geht es auch mir gut.

Werden Sie von der deutschen Arbeitsweise profitieren?

Ich hoffe ja. Sollte ich irgendwann Mitarbeiter haben, hoffe ich, dass ich ihnen zeigen kann, dass wir zusammenarbeiten, damit es uns allen gut geht.

Was werden Sie an München vermissen?

Die Freunde und das Grüne vor allem. Vielleicht auch etwas das Essen ...

Das Essen? Das dürfen Ihre spanischen Freunde jetzt aber nicht lesen.

(lacht) Eine Schweinshaxe ist auch was Feines ... Und Spätzle, Schweinsbraten, und - das absolute Nonplusultra der bayerischen Küche - Leberkäs mit süßem Senf. Und den Apfelstrudel darf ich nicht vergessen.

Drei Gründe, warum Sie froh sind, nicht mehr in München zu leben ...

Miete, Lebenskosten, Verkehr.

Was werden Sie als erstes tun, wenn Sie zu Besuch in München sind?

Mich natürlich mit den Freunden im Biergarten treffen.

Was sind Ihre Lieblingsfotomotive von München, die Sie sicher nicht von Ihrer Kamera löschen werden?

Fotos von der Stadt München eher keine. Aber vom Umland, von den Seen und den Bergen gibt es viele Fotos. Wir werden sie drucken und an die Wand hängen.