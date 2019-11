Wenn ein Musikmanager aus Hamburg vorübergehend nach München zieht, erwartet man, jede Menge Vorurteile zu hören. Doch Henning Mues, 30, der als Betreiber der Plattenfirma Euphorie und Manager Bands wie Trümmer oder Leoniden betreut und im Pudel-Club von Rocko Schamoni eine monatliche Konzertreihe organisiert, hat bislang nur positive Erfahrungen in München gesammelt. Er zog mit seiner Freundin Friederike Ernst für ein paar Monate hierher. Sie hat für das Kammerspiele-Stück "Die Räuberinnen" die Musik komponiert. Aber auch Mues war hier nicht untätig. Er hat sich mit Musikmanagern vernetzt und viele spannende Clubs kennengelernt - und Münchner Bands, die er unbedingt nach Hamburg holen will.

SZ: Was hat München, was Hamburg nicht hat?

Henning Mues: Eine tolle uigurische Küche. Erst kürzlich habe ich einen fantastischen Laden in der Nähe vom Goetheplatz gefunden. So etwas hat Hamburg definitiv nicht.

Uigurische Küche? Ich hätte jetzt eher eine Antwort über Popkultur erwartet.

Also dann: Was mich hier wirklich überrascht hat, war die interessante Club-Landschaft in München.

Ernsthaft?

Das Import Export, die Milla, die haben ein sagenhaftes Booking. Die haben sich bereits in Hamburg einen Namen gemacht mit den Bands, die bei ihnen auftreten. Eine unserer Künstlerinnen, Ilgen-Nur, hat kürzlich im Import Export ihren Tourauftakt gespielt. Überrascht war ich auch von der Roten Sonne.

Inwiefern?

Die Rote Sonne kennt man auch in Hamburg als legendären Laden, ich war aber nie vorher da und hatte mir den Club eher heruntergekommen vorgestellt. Ich war ziemlich überrascht, dass der Laden mitten in der Innenstadt in so einem gestylten Neubau ist. Auch das ist München.

So viel Lob überrascht jetzt schon ein bisschen.

Es ist ja meistens eine Frage der Perspektive. Wenn man länger in einer Stadt lebt, gehen einem irgendwann einmal die Alternativen aus. So ergeht es mir in Hamburg. Und so denkt vermutlich auch ein Münchner über seine Stadt. Ich hatte das Glück, in meiner kurzen Zeit viele spannende Menschen und Orte kennenzulernen. Generell geht in München mehr ab, als man erst einmal denkt.

Zum Beispiel?

Die Kammerspiele sind natürlich ein Leuchtturm, als Theater des Jahres, umringt von Dior, Cartier und Saint Laurent. Und Puls ist ein fantastischer Radiosender. Die Menschen, die dort arbeiten, leisten eine ganz große Aufbauarbeit für junge Bands und Musiker. Viel mehr als andere Radiosender in Deutschland. Dann natürlich die eingangs erwähnten Clubs wie die Milla, das Import Export, die Rote Sonne.

Trotzdem ist der Ruf Münchens als Musikstadt nicht der beste.

Die erste Band, die ich jemals veröffentlicht habe, kam aus München: Candelilla. Das war 2013. Und heute gibt es tolle Bands wie Friends of Gas, Endlich Rudern und Rapperinnen wie Ebow, die aus München kommen oder hier leben. Mit München assoziiere ich auch Bands wie F.S.K. und The Notwist, die heute für viele junge Musiker und Musikerinnen prägend sind. Menschen, die interessante Kunst und spannende Musik machen, gibt es eigentlich überall. Vorausgesetzt, es gibt die Orte dafür. Und somit auch die Möglichkeit für junge Menschen, diese Räume zu erobern. Gibt es diese Räume nicht, ist es auch Aufgabe der Stadtpolitik, solche Räume zu schaffen.

Raum ist heutzutage knapp in einer Stadt wie München.

Wie in jeder Großstadt. Das Atomic Café war so ein Ort. Eine Bastion im Schickimicki-München. Schade, dass es diesen Club nicht mehr gibt. Auch er war weit über München hinaus bekannt.

Was war Ihr erstes prägendes Erlebnis in München?

Als ich in München angekommen bin, war der letzte Oktoberfestivaltag.

Oktoberfest.

Richtig. Auf jeden Fall war es gar nicht so absurd, wie ich es mir vorgestellt hatte. Betrunkene, die nachts durch die Straßen torkeln, kenne ich von St. Pauli eh.

Detailansicht öffnen Henning Mues, Musikmanager aus Hamburg, hat die schönen Seiten Münchens kennengelernt. (Foto: Robin Hinsch)

Aber war das ein prägendes Erlebnis?

Prägender war dann schon die Theaterarbeit meiner Freundin, die ich als Zaungast begleiten durfte, das Team und das Ensemble um die Regisseurin Leonie Böhm. Und die vielen Gespräche, die man im Laufe von zwei Monaten tags und nachts so führen kann. Es sind am Ende halt doch die Menschen, die eine Stadt ausmachen.

Wen wollen Sie in München unbedingt kennenlernen?

Mehmet Scholl. Und dann würde ich ihn fragen, wie es ein Profifußballer geschafft hat, einen guten Musikgeschmack zu entwickeln.

Wenn Sie an München denken, welche Adjektive fallen Ihnen auf Anhieb ein?

Schnöselig? Nein, das trifft es nicht. Gibt es ein Adjektiv zu Schickeria? Es ist jedenfalls ein Riesenunterschied zu anderen Städten, mit welcher Selbstverständlichkeit man hier seinen Wohlstand raushängen lässt. Hamburg ist ja auch protzig, aber hier sieht man grauhaarige Männer aus grünen Lamborghinis steigen.

Welche Spuren möchten Sie in München hinterlassen?

Spuren? Ich hoffe, dass der Kontakt nicht abreißt. Und dass sich eine Zusammenarbeit entwickelt, mit Bands, mit Musikmanagern. Hoffentlich bringe ich noch viele Bands nach Hamburg. Bands wie Endlich Rudern zum Beispiel. Die nennen ihren Stil "Münchner Schule" - und das passt doch ganz gut nach Hamburg.