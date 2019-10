Bardia Torabi hat schon viele Luxushotels gemanagt, jetzt geht er von München nach Katar, in das Ritz Carlton in Doha. Ein Gespräch über Fußball, Champagner und den Reiz der Biergärten

Bardia Torabi, 42, ist einer der führenden Hoteldirektoren Deutschlands. In Iran als Sohn eines Arztes geboren, kam er mit sieben Jahren nach Deutschland und ging in Hannover zur Schule. Eigentlich wollte er Pilot werden, doch ein Praktikum im Hotel änderte seinen Berufswunsch. Seine Karriere ging steil bergauf: Vom Holiday Inn Crown Plaza und dem Marriott in Hannover führte sie nach Berlin, wo er zuletzt neben dem Adlon zwölf weitere Kempinski-Hotels als Vertriebs- und Marketingdirektor verantwortete. Nach einer Station im Münchner Vier Jahreszeiten wurde er General Manager des Roomers Designhotel in der Landwehrstraße. In wenigen Tagen wird Torabi die Stadt verlassen, um als General Manager das Ritz Carlton Sharq Village in Doha, Katar, zu übernehmen. Sein Lebenstraum.

SZ: Herr Torabi, was hat die neue Heimat, was München nicht hat?

Wüste, Sand, Meer - und die Fußball-Weltmeisterschaft 2022!

Sind Sie Fußball-Fan?

Ich gebe zu, dass ich immer noch Dortmund-Fan bin. Aber in den Jahren in München habe ich den FC Bayern schätzen gelernt. Viele der Bayernspieler, aber auch Nationalspieler, sind Kumpels oder Freunde geworden. Da freue ich mich natürlich sehr, die Jungs in Doha wieder zu sehen - und zwar schon bald, denn sie kommen ja im Januar wie jedes Jahr ins Trainingslager nach Katar.

Detailansicht öffnen Bardia Torabi ist Dortmund-Fan. "Aber in München habe ich den FC Bayern schätzen gelernt. Viele der Spieler sind Kumpels geworden.“ (Foto: Privat)

Das Fünf-Sterne-Haus, das Sie dort führen werden, gehört zur Champions League der Hotellerie. Die größte Suite hat 2000 Quadratmeter, einen eigenen Pool und eine eigene Chefküche. Was bedeutet Luxus für Sie?

Ich habe nie vergessen, dass es da draußen auch eine andere Welt gibt. Und Luxus bedeutet für jeden was anderes. Als ich im Adlon anfing, stand in jedem VIP-Zimmer Champagner. Da sagte ich: Woher wisst ihr, dass jeder Gast Champagner trinkt? Es gibt welche, die wollen lieber grüne Äpfel oder Gummibärchen - das sagte mir mal ein Stammgast. Man muss die Gäste immer persönlich kennenlernen.

Das Hotel in Doha gehört dem Emir von Katar ...

Nicht nur das Hotel, das ganze Land. Es ist ein sehr traditionelles Land, das aber gleichzeitig viel in Bildung und Modernisierung investiert. Es ist das wohlhabendste Land der Welt und hält auch Aktien von VW, Siemens oder der Deutschen Bank. Die Deutschen stehen dort hoch im Ansehen, habe ich mir sagen lassen.

Wenn Sie dann bei 40 Grad im Schatten unter Palmen sitzen, was werden Sie an München vermissen?

Die Biergärten, in denen man seine mitgebrachten Stullen isst, die Kultur und die bodenständige Herzlichkeit der Leute. Aus einigen Geschäftspartnern sind längst Freunde geworden. Aber ich sage immer: Nur wer geht, kann wieder kommen.

Welche Spuren haben Sie in München hinterlassen?

Das müssen Sie andere fragen. Ich denke, dass ich meinen Job immer mit Herzlichkeit verbinde. Die Arbeit in der Hotellerie ist hart. Man muss auf vieles im Privatleben verzichten. Auch ich habe immer wieder gelitten, um dorthin zu kommen, wo ich heute stehe. Man kann Weihnachten nicht zu Hause sein, verpasst die Hochzeit des besten Freundes. Da ist Menschlichkeit am Arbeitsplatz ein großer Wert. Ich möchte, dass sich meine Mitarbeiter mit guten Gefühlen an mich erinnern und sagen: Der Torabi hat viel verlangt, aber mich weitergebracht.

Drei Gründe, warum Sie froh sind, nicht mehr in München zu leben...

Hm, da fällt mir nicht viel ein. Der Dialekt vielleicht. Ich habe ein Jahr lang geübt, bis ich einigermaßen richtig Fleischpflanzerl sagen konnte. Jetzt habe ich mir vorgenommen, in Doha ein bisschen Arabisch zu lernen. Ich bin anpassungsfähig, deshalb arbeite ich ja in der Hotellerie (lacht).

Kommen & Gehen Mit jedem Menschen, der zuzieht, verändert sich die Stadt. Und auch mit jedem Menschen, der München verlässt, verliert die Stadt ein Stück Identität. Wir stellen sie vor.

Was werden Sie als erstes tun, wenn Sie zu Besuch in München sind?

Meine Familie wird erst einmal noch hier bleiben, also werde ich natürlich nach Hause gehen. Und ins Schumann's. Und dann an meine früheren Wirkungsstätten, das Vierjahreszeiten und das Roomers. Ich hänge sehr an Erinnerungen.

Was sind Ihre Lieblingsfotomotive von München, die Sie nicht von Ihrer Kamera löschen?

Ich fotografiere nicht so viel, ich behalte die Bilder lieber im Kopf und im Herzen, nach dem Motto "collect moments not things". Das sind zum Beispiel Bilder vom Olympiapark, in dem ich ab und zu joggen gehe, um den Kopf frei zu kriegen. Oder die Erinnerung an meinen ersten Abend im Café Schwabing, das es leider nicht mehr gibt.