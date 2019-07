8. Juli 2019, 18:28 Uhr Kommen & Gehen München und sein unfairer Ruf

Enrique Jiménez, Spezialist für alte Sprachen, möchte an der LMU gerne Studierende hinterlassen, die eine Leidenschaft für babylonische Literatur haben

Protokoll von Martina Scherf, München/Madrid

Der Spanier Enrique Jiménez, 34, ist Spezialist für die Sprachen des alten Orients. Er hat über "Das Bild der Winde in der babylonischen Literatur" promoviert. Nach fünf Jahren an der Yale Universität in den USA und zwei Jahren an seiner Heimatuniversität in Madrid wurde er im vorigen Jahr mit einem Nachwuchs-Preis der Humboldt-Stiftung ausgezeichnet und an die Ludwig-Maximilians-Universität berufen. Dank moderner Computerverfahren entschlüsselt er alte Texte, unter anderem den weltberühmten Gilgamesch-Mythos. Demnächst wird er dazu erstmals in den Irak reisen.

SZ: Was hat München, was Ihr voriger Wohnort nicht hat?

Enrique Jiménez: Ich komme ursprünglich aus der schönen Stadt Granada und bin daher nicht leicht zu beeindrucken. Aber München ist eine hübsche und unvergleichlich gemütliche Stadt. Jeder hier scheint entschlossen zu sein, die Zeit zu genießen und sich zu entspannen, vor allem im Sommer, wenn die Leute im Englischen Garten liegen, in den Biergärten oder den Straßencafés sitzen.

"München könnte kaum internationaler und weltoffener sein", sagt der Spanier Enrique Jiménez. (Foto: Privat)

Was war Ihr erstes prägendes Erlebnis in München?

In meiner ersten Woche bin ich den Turm vom "Alten Peter" hinauf gestiegen. Als ich die spektakuläre Aussicht bewunderte, dachte ich: In dieser schönen Stadt wirst du nun viele Jahre lang leben. Das war etwas Besonderes.

Wen wollen Sie in München unbedingt kennenlernen?

Ich würde gern die erste Person kennenlernen, die zum Schwimmen in den Eisbach gesprungen ist. Er war ein Raving genius (ein abgefahrenes Genie, Anm. d. Red.).

Welches Vorurteil von München wollen Sie gerne widerlegen?

Bayern hat den unfairen Ruf, eine konservative, engstirnige Region zu sein. Aber München könnte kaum internationaler und weltoffener sein. Man hört ganz viele Sprachen auf den Straßen. Menschen aus der ganzen Welt fühlen sich von München angezogen und werden, soweit ich das beobachte, sehr schnell zu Münchnern.

Wenn Sie an München denken, welche drei Adjektive fallen Ihnen auf Anhieb ein?

Kommen & Gehen Mit jedem Menschen, der zuzieht, verändert sich die Stadt. Und auch mit jedem Menschen, der München verlässt, verliert die Stadt ein Stück Identität. Wir stellen sie vor.

Gemütlich, weltoffen, zukunftsträchtig.

Wären Sie gerne zu einer anderen Zeit nach München gekommen und warum?

Ich hätte gerne gesehen, wie sich die Stadt anlässlich der Olympischen Spiele in den Siebzigerjahren verändert hat. Dann hätte ich eine bessere Vorstellung von der Geschichte der Stadt.

Welche Spuren möchten Sie in München hinterlassen?

Ich würde gerne Studierende hinterlassen, die eine Leidenschaft für babylonische Literatur haben. Denn wir brauchen viel mehr Forscher, um die alten Texte zu entschlüsseln und wiederherzustellen. Es gibt ja nicht nur das berühmte Gilgamesch-Epos, mit dem wir arbeiten, sondern noch ganz viele andere Manuskripte, die seit der Antike niemand gelesen hat. Die Bedingungen an der LMU könnten nicht besser sein.