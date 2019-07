2. Juli 2019, 18:55 Uhr Kommen & Gehen "Man vermisst doch immer die Menschen und nicht die Stadt"

Birte Hanusrichter, Schauspielerin und Musikerin, ist nach zehn Jahren in München nach Berlin gezogen - für neuen Input und mehr Freiheit

Protokoll: Michael Bremmer, München/Berlin

Für Birte Hanusrichter, Schauspielerin und Musikerin, 40, war vor einigen Jahren der Umzug von Nordrhein-Westfalen nach Bayern ein Kulturschock. Nun ging es von München nach Berlin - "weil ich dort arbeite", wie sie sagt. Sie spielt die Titelrolle in der Fernsehserie "Jenny - echt gerecht", die zweite Staffel wird vom 4. Juli an (RTL, 20.15 Uhr) ausgestrahlt. Wegen dieser Rolle muss Hanusrichter mehrere Monate im Jahr vor Ort sein. Da sei es schöner, eine Wohnung zu haben, als immer im Hotel zu sitzen.

SZ: Was hat Ihr neuer Wohnort, was München nicht hat?

Birte Hanusrichter: Berlin ist einfach viel größer als München. Ich kann hier zu jeder Tages- und Nachtzeit einkaufen, auch wenn es beim Dreh mal spät wird. Außerdem gibt es immer um die Ecke die Möglichkeit, toll vegetarisch zu essen. Und zwar egal, ob man Lust hat auf vietnamesisches, türkisches oder polnisches Essen. Das ist genial.

Welche Spuren haben Sie in München hinterlassen?

Birte Hanusrichter mag München. Aber: "Ich bewege mich in Berlin viel freier, alles ist lockerer." (Foto: Tom Wagner/oh)

Die Schauspielschule Zerboni, die ich mit leite und natürlich auch weiterhin betreue. Allein in diesem Jahr war ich schon mehrere Wochen dort. Und natürlich die Band Young Chinese Dogs. Die halbe Band wohnt auch immer noch in München und wir proben meistens auch dort. Ihr werdet mich also nicht ganz los.

Was nehmen Sie aus München mit?

Das Gefühl, dass man in jeder Stadt seine Leute finden kann. Ich hatte anfangs schon Vorurteile gegen München, dachte, es gäbe keine Subkultur und alles sei sehr spießig. Aber ich habe gesucht und meine Leute gefunden - offene Menschen, die versuchen, auch die Subkultur zu pflegen und zu erhalten. Was schwer ist, in allen Großstädten übrigens!

Was werden Sie an München vermissen?

Die Isar ist und bleibt der schönste Ort in München. Und ich war oft dort schwimmen. Das wird in der Spree nicht so gehen ...

Drei Gründe, warum Sie froh sind, nicht mehr in München zu leben ...

Da greift jetzt doch mal ein Vorurteil: Ich bewege mich in Berlin viel freier, alles ist lockerer. Ein Beispiel: Ich mache mir im Gegensatz zu meiner Zeit in München nie Gedanken, was ich anziehen soll. Dafür sehen in München die meisten Leute aber auch adretter aus als hier.

Kommen & Gehen Mit jedem Menschen, der zuzieht, verändert sich die Stadt. Und auch mit jedem Menschen, der München verlässt, verliert die Stadt ein Stück Identität. In dieser Serie stellen wir sie vor.

Das ist jetzt aber nur ein Grund.

Zweitens: In Berlin ist alles neu für mich. Ich könnte wahrscheinlich noch in 20 Jahren jeden Tag ein neues Café in einem neuen Kietz entdecken. Und: Nach fast zehn Jahren war einfach mal Zeit für was Neues. In einem kreativen Beruf braucht man einfach hin und wieder neuen Input.

Was werden Sie als erstes tun, wenn Sie zu Besuch in München sind?

In die Isar hopsen. Und dann Knödel essen.

Was sind Ihre Lieblingsfotomotive von München, die Sie sicher nicht von Ihrer Kamera löschen werden?

Fotos von Young-Chinese-Dogs-Konzerten im Theatron zum Beispiel, das war immer großartig. Und ganz viele Schnappschüsse mit Freunden. Am Ende vermisst man ja doch immer die Menschen und nicht die Stadt.