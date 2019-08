"In München musste man alles mitmachen, weil nicht so viel passiert"

Musikerin Marie Bothmer war deshalb schon oft in Hamburg oder Berlin, um Sessions zu spielen und an Songs zu arbeiten. Jetzt ist sie ganz in die Hauptstadt gezogen

Außergewöhnlich viele Konzerte hat Marie Bothmer, 23, in München nicht gespielt. Ein spontanes Duett mit Zak Abel beim Warner-Sommerfest, eine Show im Strom, ein Auftritt beim Festival "Sound Of Munich Now". Man hat sie hier an der Uni gesehen. Oder in Kneipen im Glockenbachviertel, im Korner etwa mit den Musikern Antje Schomaker und Timothy Auld nach einer gemeinsamen Session. Aber meist ist sie nach Hamburg oder Berlin gefahren, um dort an neuen Liedern zu arbeiten. Mittlerweile hat sie sich von ihrer Plattenfirma Warner Music getrennt. Und sie ist nach Berlin gezogen.

SZ: Was hat Ihr neuer Wohnort, was München nicht hat?

Marie Bothmer: Ich liebe München, das Stadtbild, alles blüht und ist grün. München ist wunderschön.

Aber es geht ja jetzt um Berlin ...

In Berlin genieße ich das Multikulti, die Größe und die Anonymität. Außerdem komme ich hier mit viel mehr Musikern zusammen, kann auf viele Events gehen - muss aber nicht.

Musste man das in München?

Ich hatte immer das Gefühl, in München musste man alles mitmachen, weil nicht so wahnsinnig viel passiert. In Berlin jedoch kann man theoretisch alles machen, was man will, muss man aber nicht.

Hat man denn als Musikerin in Berlin wirklich mehr Möglichkeiten als in München?

Nach meiner Erfahrung, ja. Auf jeden Fall! Im Musikbusiness hilft es einem sehr, wenn man viele Leute aus der Branche kennt. Und es gibt in Berlin aber auch viel mehr Möglichkeiten, live zu spielen.

Das wirkt sich dem Anschein nach auf Ihre Musik aus. Ihre aktuelle Single "Nah" hört sich viel fröhlicher an, viel mehr nach Großstadt.

Ja, das stimmt. Seit ich in Berlin bin, traue ich mich viel mehr. Aber meine Single vor "Nah" heißt "Dreh auf", und diese handelt eher von der tristen Großstadt, die bei mir im Winter leichte Depressionen ausgelöst hat. Im Winter kann es natürlich schon mal sehr grau werden in Berlin, also sicherlich ein Trigger für Verstimmungen. Daran muss man sich natürlich gewöhnen.

Wie unterscheidet sich das Musikbusiness in Berlin von München?

In Berlin steppt wahrhaftig der Bär, fast alle Agenturen, Plattenfirmen, Writer, Publisher und so weiter sind dort zu finden. Als ich in München Musik gemacht hab, musste ich fast immer für Meetings nach Berlin oder Hamburg reisen.

Welche Spuren haben Sie in München hinterlassen?

Sicher habe ich viel Musik und Erinnerungen hinterlassen. Ich sehe München als meinen Heimathafen an, jedoch in meinem Leben nur als Zwischenstopp.

Neustart: "Seit ich in Berlin bin, traue ich mich viel mehr", sagt Musikerin Marie Bothmer.

Was nehmen Sie aus München mit?

Aus München nehme ich die Ruhe und das Friedliche mit.

Und was vermissen Sie?

Ich vermisse meine Freunde ganz doll und auch mein Kino, das Cinema, in dem ich mehr als drei Jahre gearbeitet habe. Und am allermeisten vermisse ich die besten Brezn der Welt.

Drei Gründe, warum Sie froh sind, nicht mehr in München zu leben ...

Ich bin froh, dass die Bars in Berlin nicht um ein Uhr dichtmachen. Und ich freue mich tagtäglich über die Vielfalt. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass man in München einem bestimmten Ideal entsprechen muss: Man sollte gebürtig aus Bayern kommen und sich entsprechend anziehen.

Wie meinen Sie das?

Damit meine ich, dass man, wenn man mit dem eigenen Stil experimentiert hat, schon mal schräge Blicke kassieren konnte. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Ach ja, eines ist auch noch wichtig: Man muss München lieben.

Was werden Sie als erstes tun, wenn Sie zu Besuch in München sind?

Als erstes besuche ich immer meine Freunde und meine Familie, auch im Kino sage ich sehr gerne Hallo zu meinen ehemaligen Kollegen und Chefs. Und ich gehe unfassbar gerne in den Olympiapark, in dem ich früher ständig Joggen war und daher jedes Eck wie meine Westentasche kenne.

Was sind Ihre Lieblingsfotomotive von München, die Sie sicher nicht von Ihrer Kamera löschen werden?

Der Blick vom Olympiaberg. Und die Bilder von meinem ehemaligen Balkon ins Grün.