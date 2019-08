2. August 2019, 18:47 Uhr Kommen & Gehen Im Herz der Techno-Szene

DJ Stefanie Raschke ist nach Berlin gezogen. Sie sagt: "Während der Münchner sich gerne über die Wahl seines Wiesnzelts definiert, tut der Berliner das über die Wahl seines Lieblingsclubs"

Protokoll von Michael Bremmer, München/Berlin

Wenn ein Techno-DJ von München nach Berlin zieht, ist das auf den ersten Blick nachvollziehbar. Bei Stefanie Raschke, 28, verhält es sich ein wenig anders. Zum einen ist sie Resident-DJ im Münchner Electro-Club Harry Klein, legt hier also regelmäßig auf und gehört somit zu den Szene-Größen - auch nach ihrem Umzug nach Berlin. Hinzu kommt, dass sie auch schon zu Münchner Zeiten häufig für Auftritte in Berlin gebucht wurde. Warum also der Umzug in die Hauptstadt? Berlin bedeute für sie eine neue Herausforderung, sagt Stefanie Raschke. Auch die Möglichkeit, mehr Freiheiten zu haben und neue Inspiration zu sammeln, hat sie gereizt. Und natürlich die lebendige Club-Szene. Seit sie in Berlin wohnt, hat sie dort natürlich auch vermehrt Auftritte - unter anderem im Ritter Butzke, im Kater Blau oder im Watergate.

SZ: Was hat Ihr neuer Wohnort, was München nicht hat?

Stefanie Raschke: Eine Vielzahl an Musikstudios, eine Vielfältigkeit an Restaurants, Clubs und die Diversität der einzelnen Viertel und deren Menschen. Man hat viel mehr Freiheiten - alleine durch die Öffnungszeiten. Nicht nur im Supermarkt, sondern generell. Man kann quasi, wenn man möchte, zu jeder Tages- und Nachtzeit alles machen, was man will.

Und mit Sicherheit gibt es ein spannenderes Nachtleben ...

Stefanie Raschke. (Foto: Jonas Woehl)

In Berlin gibt es wahnsinnig viele elektronische Clubs. Allerdings gibt es hier natürlich auch Qualitätsunterschiede. Läden, die gerade angesagter sind als andere, lokal hippe und international bekannte Clubs. Je nachdem findet man dann eben vermehrt Berliner oder internationales Publikum. Allgemein ist das Publikum meist bunt gemischt und die Stimmung selten verhalten. Es macht definitiv sehr viel Spaß, in Berlin aufzulegen.

Klingt aus Münchner Sicht ernüchternd.

Während der Münchner sich gerne über die Wahl seines Wiesnzelts definiert, tut der Berliner das über die Wahl seines Lieblingsclubs. Das ist natürlich ein Klischee und mit einem zwinkernden Auge zu verstehen, aber trifft den Kern ganz gut.

Und die Münchner Club-Szene?

In München gibt es hinsichtlich elektronischer Clubs natürlich viel weniger Angebot und Nachfrage. Die Szene ist deutlich kleiner. Das hat den Vorteil, dass man es als Künstler, vor allem am Anfang, leichter hat, sich regional einen Namen zu machen. Das halte ich für einen sehr guten Ausgangspunkt.

Kommen & Gehen Mit jedem Menschen, der zuzieht, verändert sich die Stadt. Und auch mit jedem Menschen, der München verlässt, verliert die Stadt ein Stück Identität. Wir stellen sie vor.

Trotzdem sind Sie weggezogen.

Ich hatte einfach das Gefühl, meinen Hauptwohnsitz nach Berlin verlagern zu wollen, quasi in das Herz der Techno-Szene. Und zum Glück muss ich mich ja nicht zwischen München und Berlin entscheiden, sondern darf in beiden Städten regelmäßig sein und auch auflegen.

Welche Spuren haben Sie in München hinterlassen?

Die Mehrzahl meiner Freunde lebt nach wie vor in München. Auch meine Residency im Harry-Klein-Club habe ich nach wie vor inne. Dadurch bin ich glücklicherweise weiterhin jeden Monat in München.

Was nehmen Sie aus München mit?

Jede Stadt hat ihre Vor- und Nachteile. Es kommt immer nur darauf an, was man daraus macht und mit wem man sich umgibt. Man muss sich also nicht mit allen Seiten einer Stadt identifizieren können, um sich in einer Stadt wohlzufühlen.

Was sind Ihre Lieblingsfotomotive von München, die Sie sicher nicht von Ihrer Kamera löschen werden?

Bilder von Unternehmungen in und um München. Zum Beispiel an der Isar, von Locations wie der Alten Utting, den Ausblick von Dachterrassen, von denen aus man die Alpen sehen kann, und natürlich von diversen Gigs.