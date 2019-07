12. Juli 2019, 18:50 Uhr Kommen & Gehen Aufgeschlossen für Neues

Johanna Keller ist nach 13 Jahren im Ausland nach München gezogen. Sie arbeitet im Goethe-Institut

Protokoll von Martina Scherf

Johanna Keller, 37, ist vor Kurzem nach 13 Jahren im Ausland in die Zentrale des Goethe-Instituts nach München gekommen. Sie hat in Damaskus volontiert, war Institutsleiterin in Litauen und lebte in den vergangenen vier Jahren in Kairo. Dort hat sie das Kulturprogramm des Goethe-Instituts für Nordafrika und den Nahen Osten verantwortet. Sie spricht fließend Litauisch und Arabisch.

Was hat München, was Ihr bisheriger Wohnort nicht hat?

Das viele Grün, die Berge und die Fahrradwege - Kairo ist ja unglaublich sandig und staubig. Aber dann auch: die Ladenöffnungszeiten. Daran muss ich mich erst wieder gewöhnen. In Kairo konnte ich noch um Mitternacht meine Klamotten aus der Reinigung holen.

Was war Ihr erstes prägendes Erlebnis in München?

Zu sehen, dass die Münchner ihre Fahrräder selten irgendwo anschließen. Ich kenne das aus anderen deutschen Städten, dass man sein Fahrrad immer an ein Geländer oder einen Laternenmast anschließt. In München gibt es offensichtlich weniger Diebstähle als woanders.

Wen wollen Sie in München unbedingt kennenlernen?

Das Bellevue di Monaco in der Müllerstraße kenne ich schon ein bisschen, aber ich möchte diesen schönen Ort und die Menschen, die ihn geschaffen haben, noch besser kennenlernen. Und erfahren, wie sie das geschafft haben, ein Gebäude mitten in der Stadt vor dem Abriss zu retten, es für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen und als Kulturzentrum zu etablieren. Toll.

Welches Vorurteil von München wollen Sie gerne widerlegt sehen?

Erstens: Dass nur Reiche hier einen Platz finden. Die Wohnungssuche war extrem schwierig, wie mag es da erst weniger Privilegierten gehen? Zweitens: Dass München nicht aufgeschlossen für Neues ist. Die Debatte um Matthias Lilienthal, den Intendanten der Kammerspiele, habe ich natürlich aus der Ferne verfolgt. Aber ich glaube, dass es auch in München Räume für experimentelle Kunst gibt, die möchte ich entdecken.

Wenn Sie an München denken, welche drei Adjektive fallen Ihnen auf Anhieb ein?

Johanna Keller (Foto: Anja Weber / oh)

Schön, lecker, leider teuer.

Wären Sie gerne zu einer anderen Zeit nach München gekommen und warum?

Die Zeit ist gerade richtig. Nach 13 Jahren im Ausland freue ich mich, erst einmal wieder nach Deutschland zurückzukehren und eine neue Stadt zu entdecken. Es gibt viele spannende Themen hier. München hat sich mit der Willkommenskultur für die Geflüchteten 2015 von seiner weltoffenen Seite gezeigt. Damit geht auch eine Verpflichtung einher, die ich mitgestalten möchte.

Welche Spuren möchten Sie in München hinterlassen?

Ich denke da an ein Projekt zu Feminismus, das wir in Kairo und in Brüssel gemacht haben und bei dem wir die stereotypen Bilder von anderen Kulturen, die sich hartnäckig halten, hinterfragt haben. Das Stereotyp etwa, dass Frauen im muslimischen Raum keine eigene Stimme hätten. "Tashweesh" lautete der Titel, was im Arabischen das Hintergrundrauschen bei einem Telefongespräch, im Radio oder in einer Menschenmenge bezeichnet. Es gibt aber im arabischen Raum sehr viele interessante Stimmen, die für feministische Positionen kämpfen. Die haben wir mit Akteurinnen aus Nordafrika, Europa und dem Nahen Osten zusammengebracht. Ein paar solcher Störgeräusche, ein bisschen Hintergrundrauschen würde ich in München auch gerne hörbar machen.