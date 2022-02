Glosse von Wolfgang Görl

Neulich der Spaziergang mit Paul, dem alten Schulfreund: Irgendein Dämon muss uns gepackt haben, jedenfalls hatten wir einen totalen Blackout. Dabei lief zunächst alles normal, halt so wie immer, wenn große Geister zusammenkommen - das war bei Goethe und Schiller nicht anders, von Hoeneß und Rummenigge ganz zu schweigen. Also erst mal ein paar wehmütige Reminiszenzen an einstige Pausenhofschönheiten, die uns aus unerfindlichen Gründen wie Luft behandelt hatten, dann ein thematischer Schwenk zu quantenphysikalischen Fragen der Digitalisierung, etwa dem Problem, wie man Fettspritzer auf dem Smartphone beseitigt, und schließlich einige Gedanken zu unserer Daseinsform als Mann, mit dem Ergebnis, dass Männer auf dem absteigenden Ast sind, Hubsi Aiwanger mal ausgenommen. Als dies alles geklärt war, sagte Paul zum Abschied: "Jetzt haben wir gar nicht über Corona geredet." Es war ein Satz wie ein Donnerschlag. Paul hatte recht. Wir haben Corona vergessen. Wie konnte das passieren?

Im ersten Moment kam sogar eine Art Stolz auf: Hey, wir haben es geschafft, zwei Stunden lang kein Wort über das Virus zu verlieren. Das ist noch keinem gelungen, bestimmt kommen wir zu Plasberg ins Fernsehen. Doch schon auf dem Heimweg meldete sich das schlechte Gewissen: Ist es nicht hartherzig, ja sogar zynisch, miteinander zu plaudern, ohne Corona zu erwähnen? Und wie erbärmlich, von Pausenhof-Göttinnen zu schwärmen, während jede ernsthafte menschliche Begegnung mit der Frage beginnt, ob man geimpft sei, was nicht selten zu lebenslangen Zerwürfnissen führt. Eigentlich wäre eine Beichte fällig gewesen, aber die katholische Kirche hat zurzeit ja andere Sorgen.

Keine Frage, das coronafreie Gespräch war verwerflich - aber da ist noch was. Etwas ganz Peinliches: Es hat Spaß gemacht. Ja, Spaß. Wie ein erfrischendes Bad nach einer Wüstenwanderung. Ältere Menschen, die die Vor-Corona-Zeit noch erlebt haben, werden sich vielleicht erinnern: Man kann auch über andere Dinge reden als über AHA-Formeln und 2-G-Regeln. Damals hat man sich sogar über Kinofilme und Theaterstücke unterhalten, und bei gebildeten Menschen war das Oktoberfest stets Thema Nummer eins. Undenkbar mittlerweile. Wer heute nach der Uhrzeit fragt, ist im Nu in ein Gespräch über die Corona-Politik verstrickt und wird nie erfahren, wie spät es ist. Und am meisten schwafeln diejenigen vom Virus, die seine Existenz bestreiten. Dabei böte München so viel Schönes, über das sich zu reden lohnte. Die Isar zum Beispiel, die Alte Pinakothek, das Grünwalder Stadion. Paul sehnt sich gar nach einem Liebesgeflüster. Naja, man kann alles übertreiben.