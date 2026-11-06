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Herzog Max und die sudanesischen SklavenKolonialgeschichte München: Auf dem Alten Südfriedhof fehlen vier Gräber

Lesezeit: 4 Min.

Eine Zeichnung von Robert Schmid hielt das Begräbnis der 17-jährigen Cula auf dem städtischen Friedhof von München fest. Auf deren Grundlage wurde ein Stich angefertigt.
Eine Zeichnung von Robert Schmid hielt das Begräbnis der 17-jährigen Cula auf dem städtischen Friedhof von München fest. Auf deren Grundlage wurde ein Stich angefertigt.
Foto: Archiv der Münchner Arbeiterbewegung

Im 19. Jahrhundert wurden Menschen aus Afrika und Brasilien von Forschungsreisenden auch nach Bayern verschleppt. Eine Kunstinstallation erinnert nun daran.

Von Jürgen Moises

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Das Interesse an Exotik, an entfernten Ländern war groß im Bayern des 19. Jahrhunderts. Das Beispiel der Münchner Naturforscher Johann Baptist von Spix und Carl Friedrich Philipp von Martius zeigt es. Beide wurden 1817 von König Maximilian I. von Bayern nach Brasilien geschickt. Und sie brachten Ende 1820 von dort nicht nur exotische Pflanzen und Tiere für den König mit. Sie brachten auch zwei indigene Kinder mit nach München. Miranha und Juri. So nannte man sie, weil man ihre wahren Namen nicht kannte, nach ihren jeweiligen Sprachgruppen.

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