Das Interesse an Exotik, an entfernten Ländern war groß im Bayern des 19. Jahrhunderts. Das Beispiel der Münchner Naturforscher Johann Baptist von Spix und Carl Friedrich Philipp von Martius zeigt es. Beide wurden 1817 von König Maximilian I. von Bayern nach Brasilien geschickt. Und sie brachten Ende 1820 von dort nicht nur exotische Pflanzen und Tiere für den König mit. Sie brachten auch zwei indigene Kinder mit nach München. Miranha und Juri. So nannte man sie, weil man ihre wahren Namen nicht kannte, nach ihren jeweiligen Sprachgruppen.
Herzog Max und die sudanesischen SklavenKolonialgeschichte München: Auf dem Alten Südfriedhof fehlen vier Gräber
Lesezeit: 4 Min.
Im 19. Jahrhundert wurden Menschen aus Afrika und Brasilien von Forschungsreisenden auch nach Bayern verschleppt. Eine Kunstinstallation erinnert nun daran.
Von Jürgen Moises
Lesen Sie mehr zum Thema