5. Juli 2019, 20:06 Uhr Kollision Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist am Freitagnachmittag ein 66-jähriger Motorradfahrer gestorben. An der Kreuzung Stadelheimer Straße/Tegernseer Landstraße kam es zu dem folgenschweren Unfall, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Münchner Feuerwehr war direkt hinter der Unfallstelle zufällig ein Rettungswagen. Die Besatzung versorgte den schwer verletzten Mann und alarmierten zusätzlich einen Notarzt. Der Rettungshubschrauber Christoph 1 war gerade auf dem Rückflug vom Harlachinger Krankenhaus. Er landete an der Unfallstelle, die großräumig von der Polizei abgesperrt wurde. Der Motorradfahrer verstarb trotz schneller Hilfe noch an der Unfallstelle.