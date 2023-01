Die Polizei hat am Mittwoch einen mutmaßlichen Drogendealer in einem Hotel in der Ludwigsvorstadt festgenommen. Der 36-Jährige steht im Verdacht, aus dem Hotel heraus einen florierenden Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Bei der richterlich verfügten Durchsuchung des Zimmers habe man mehr als 400 Gramm Kokain und mehr als 10 000 Euro Bargeld gefunden, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Tatverdacht gegen den 36-Jährigen habe sich noch dadurch verstärkt, weil sich neben den Drogen zwei Feinwaagen und diverses Verpackungsmaterial im Zimmer befunden hätten. Der Mann, der über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfüge, sei polizeilich bislang noch nicht in Erscheinung getreten. Noch am selben Tag habe ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft angeordnet.