Eine defekte Gasheizung hat am Mittwochabend einen Einsatz der Berufsfeuerwehr in einem Moosacher Gewerbebetrieb ausgelöst. Als die Besatzung eines Rettungswagens bei einem von dort gemeldeten Patienten eintraf, schlug der mitgeführte Kohlenmonoxid-Warner Alarm. Die Einsatzkräfte brachten den Patienten und weitere Mitarbeiter ins Freie und alarmierten die Feuerwehr. Diese stellte eine erhöhte CO-Konzentration fest. Sofort leiteten die Einsatzkräfte Lüftungsmaßnahmen ein und kontrollierten den betroffenen Bereich. Die ebenfalls alarmierte Gaswache schloss die Hauptleitung und führte weitere Messungen durch. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Großlüfter gelüftet. Der betroffene Mitarbeiter kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.