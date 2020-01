Einem 68-jährigen Touristen aus Ungarn ist am Donnerstag in der Altstadt ein Rollkoffer samt Inhalt geraubt worden. Der Mann befand sich gegen 17.45 Uhr in einem Durchgang von der Pfisterstraße zur Falkenturmstraße, als ihm zwei jüngere Männer mit Baseballkappen entgegenkamen. Einer der beiden zog nach Angaben der Polizei ein Messer und hielt es dem 68-Jährigen drohend entgegen, mit der unmissverständlichen Geste, ruhig zu sein. Unmittelbar darauf riss der zweite Täter dem Touristen den Trolley-Koffer aus der Hand, in dem sich Kleidungsstücke befanden. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung, der Bestohlene blieb unverletzt.