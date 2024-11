Ein Zeugen-Video hat vermutlich zur Aufklärung eines Überfalls im Westpark geführt. Am 17. Oktober war ein 54-jähriger Münchner dort auf dem Heimweg von vier Personen aufgehalten worden. Sie sprachen ihn an und versperrten ihm den Weg. Nach Polizeiangaben wurde der Mann unvermittelt gegen den Oberkörper geschlagen. Es gelang ihm, sich vor weiteren Schlägen in den Unterleib zu schützen. Er wurde immer wieder angegangen und beleidigt, bis er sich von der Gruppe loslöste und flüchten konnte. Der Mann wurde leicht verletzt.