27. Mai 2019, 18:45 Uhr Körperverletzung Polizei nimmt Messerstecher fest

Polizisten haben am Freitag einen 36-jährigen Mann verhaftet, den die Staatsanwaltschaft verdächtigt, am vorigen Dienstag einem 33-Jährigen in Bogenhausen mit einem Teppichmesser schwere Verletzungen zugefügt zu haben. Der 33-Jährige wurde am 21. Mai mit Schnittwunden vor einer Wohnung nahe der Freischützstraße gefunden. Die Polizei konnte ermitteln, dass die beiden Männer zuvor in einer Wohnung in der Nähe Alkohol getrunken und gestritten hatten. Als der 33-Jährige die Wohnung verließ, folgte ihm der 36-Jährige. Bei einer anschließenden Rangelei fügte er dem Jüngeren Schnittverletzungen an Armen und Beinen zu und flüchtete. Nachdem die Staatsanwaltschaft München I Haftbefehl erwirkt hatte, konnte der Tatverdächtige bei einem Bekannten festgenommen werden. Dabei wurde auch das Teppichmesser sichergestellt.