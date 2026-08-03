Augenfällig wurde das Problem für Florian Knauß, den Direktor der Glyptothek und der Staatlichen Antikensammlungen, spätestens mit dem Auftritt der Metal-Band Slipknot mit Disturbed als einer der Vorbands am 24. Juni vor drei Jahren. Unvergesslich auch deshalb, weil diese Konzerte in seine Geburtstagswoche fielen. „Schon die vorausgehenden Sound-Checks tagsüber hatten eine derartige Dezibelstärke, dass wir uns sicher waren, dass Folgen spürbar sein müssten“, erinnert sich Knauß bei einem Treffen im Innenhof der Glyptothek.