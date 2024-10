Das Restaurant im neuen Königshof setzt auf südamerikanische Sharing-Gerichte, Cocktails und Luxus. Dabei verrennen sich Küche und Service in viel Attitüde. Gut gewürzt sind im Greta Oto vor allem die Preise.

Von Tankred Tunke

Für eine Restauranteröffnung dürfte es in München keinen symbolträchtigeren Ort geben als das Hotel Königshof. Das gleichnamige Sternerestaurant im 2019 abgerissenen Vorgängergebäude am Stachus war ein legendäres Schaufenster der Stadt und Küche wie Service hier Vorbild für viele Gastronomen. Um jedem – stets müßigen – Vergleich aus dem Weg zu gehen, war es also klug, sich als Nachfolger vom staatstragend-klassischen Konzept des alten Königshofs abzusetzen.