Augenfällig wurde das Problem für Florian Knauß, den Direktor der Glyptothek und der Staatlichen Antikensammlungen, spätestens mit dem Auftritt der Metal-Band Slipknot mit Disturbed als einer der Vorbands am 24. Juni vor drei Jahren. Unvergesslich auch deshalb, weil diese Konzerte in seine Geburtstagswoche fielen. „Schon die vorausgehenden Sound-Checks tagsüber hatten eine derartige Dezibelstärke, dass wir uns sicher waren, dass Folgen spürbar sein müssten“, erinnert sich Knauß bei einem Treffen im Innenhof der Glyptothek.
Königsplatz-EventsMuseums-Chef: „Für uns ist es fatal“
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Als Veranstaltungsstätte ist der Königsplatz heiß begehrt – sehr zum Leidwesen von Glyptothek, Antikensammlungen und Anwohnern. Über die vielen Seiten eines umstrittenen Platzes.
Von Barbara Hordych
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