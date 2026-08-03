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Königsplatz-EventsMuseums-Chef: „Für uns ist es fatal“

Lesezeit: 6 Min.

Florian Knauß, Direktor der Glyptothek und Staatlichen Antikensammlungen, vor dem Ägineten-Fries. Die mehr als 2500 Jahre alten Figuren zählen mit zum kostbarsten Besitz der Glyptothek.
Florian Knauß, Direktor der Glyptothek und Staatlichen Antikensammlungen, vor dem Ägineten-Fries. Die mehr als 2500 Jahre alten Figuren zählen mit zum kostbarsten Besitz der Glyptothek. Johannes Simon

Als Veranstaltungsstätte ist der Königsplatz heiß begehrt – sehr zum Leidwesen von Glyptothek, Antikensammlungen und Anwohnern. Über die vielen Seiten eines umstrittenen Platzes.

Von Barbara Hordych

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Augenfällig wurde das Problem für Florian Knauß, den Direktor der Glyptothek und der Staatlichen Antikensammlungen, spätestens mit dem Auftritt der Metal-Band Slipknot mit Disturbed als einer der Vorbands am 24. Juni vor drei Jahren. Unvergesslich auch deshalb, weil diese Konzerte in seine Geburtstagswoche fielen. „Schon die vorausgehenden Sound-Checks tagsüber hatten eine derartige Dezibelstärke, dass wir uns sicher waren, dass Folgen spürbar sein müssten“, erinnert sich Knauß bei einem Treffen im Innenhof der Glyptothek.

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