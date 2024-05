Fortbildung beim Sternekoch, das war schon immer ein Highlight für Menschen, die gerne selbst mit einem gewissen Anspruch an sich selbst kochen . Und entsprechende Gutscheine für einen Kochkurs sehr beliebte Geschenke. Allerdings sind hier die Angebote knapp geworden. Früher hatte Alfons Schuhbeck eine eigene Kochschule mit einem umfangreichen Kursprogramm, aber da geht momentan aus naheliegenden Gründen überhaupt nichts. Hans Haas, legendärer Chefkoch vom Tantris, genießt seinen Ruhestand. Seine Kurse im eigenen Studio in der Amalienpassage galten in München lange als die besten und waren schnell ausgebucht.

Als ich endlich mal, inkognito, auf die Liste gekommen bin, war plötzlich Corona da und der Kurs entfiel. Danach gab Haas keinen mehr. In seiner ehemaligen Kochschule hat der Sternekoch Jürgen Wolfsgruber vom Sparkling Bistro inzwischen das Tageslokal Das Tschecherl aufgemacht, gibt dort aber, auf Anfrage, ebenfalls von Zeit zu Zeit Kochkurse. Immerhin! Termine sind aber für Juli und den November zur Trüffelzeit geplant, Näheres findet man demnächst auf der Sparkling-Bistro-Homepage.

Der Bedarf ist offensichtlich da. Vergangenen Freitag kündigte der Zwei-Sterne-Koch Tohru Nakamura in seinem Newsletter einen Kochkurs mit Menü und Getränken in seiner Schreiberei für 480 Euro pro Person an. Innerhalb eines Tages waren alle Plätze vergeben. Jetzt überlegen er und sein Team, die Sache zu wiederholen. Aber auch da muss man dann wohl wieder schnell sein. Ähnliches ist von Bobby Bräuer, ebenfalls zwei Michelin-Sterne, zu berichten. Der Chefkoch des Esszimmers in der BMW-Welt gibt gelegentlich Kochkurse im Showroom von Gaggenau im Münchner Osten. Der nächste im Juni ist bereits ausgebucht, im Herbst folgen möglicherweise weitere Kochkurse. Auch der Kollege Mario Gamba (ein Stern) bietet in seinem Lokal Acquarello gelegentlich Kochkurse an ( www.acquarello.com ).

Der Bringdienst Lieferando wagt sich jetzt zusammen mit dem Regensburger Spitzenkoch Anton Schmaus, der auch Teamkoch der Deutschen Fußballnationalmannschaft ist, an Gourmetküche. Seit Dienstag hat er für München die Kategorie "Fine Dining" freigeschaltet. Schmaus hat für den Anfang fünf Gerichte im Angebot: Thunfischtatar, Kichererbsensalat, geschmorte Kalbsbacke, Rote-Bete-Curry und Sucukpasta. Zubereitet werden die Gerichte im Münchner Luxushotel The Charles vom dortigen Küchenteam um Chefkoch Thomas Beiglböck. In speziellen Verpackungen sollen die Gourmetgerichte, die zwischen 18 und 38 Euro kosten, innerhalb von 35 Minuten ausgeliefert werden ( www.lieferando.de ).