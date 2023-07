Von Thomas Becker

Es ist einer dieser Abende, an denen München leuchtet und an denen man eigentlich nur die ganze Nacht durch die Stadt radeln will, wohlige Wärme auf der Haut, laues Lüfterl um die Nase und jede Menge 'S-is-wieder-Sommer-Stimmung im Gemüt. Ein Abend, an dem einen keine zehn Pferde in geschlossene Räume bringen - und doch ist zur blauen Stunde abends um neun der Festsaal im zweiten Stock des Hofbräuhauses erstaunlich gut gefüllt. Etwa 200 Menschen aller Couleur tanzen da zur Volksmusik einer sechsköpfigen Blosn, klatschen sich auf die Schenkel, in die Hände, drehen sich und drehen sich - und schauen dabei die ganze Zeit so glücklich, als dürften sie die ganze Sommernacht durch ihre wunderbare Stadt radeln. Was ist da los? Hat man denen etwas ins Bier getan?