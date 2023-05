Von Franz Kotteder

Wäre ja schon schön gewesen, wenn da vorne an den Stehtischen der doppelte Herrmann gestanden wäre. Sollte aber nicht sein. Am Abend zuvor musste der bayerische Innenminister Joachim Herrmann wegen einer kurzfristig angesetzten Ministerratssitzung in Regensburg absagen und ist deshalb nur mit einer kurzen, zweieinhalbminütigen Videobotschaft vertreten.

Und so darf nun Alexander Herrmann, der Sternekoch aus dem fränkischen Wirsberg, das große Werk im Alleingang vorstellen. Was dem auch in diversen Fernsehshows aktiven Küchenstar keine besondere Mühe macht. Angetan mit einer blauen Kochjacke im Uniformstil und dem schneidigsten Haarschnitt des Tages, der den eines jeden Polizisten in den Schatten stellt, wirkt er selbst etwas amtlich. Aber das täuscht: Er kann locker und leichtfüßig plaudern, dass es ein Vergnügen ist, und das auch fast noch schneller, als die Polizei erlaubt.

"Fast" ist wichtig in diesem Zusammenhang, denn schließlich sind wir hier bei der Polizei, nämlich bei der Bereitschaftspolizei an der Rosenheimer Straße. Alexander Herrmann und Udo Skrzypczak, Präsident der bayerischen Bereitschaftspolizei, stellen im Palmensaal der Polizeikaserne das neue Kochbuch "Heldenküche" (Plassen Verlag, 246 Seiten, 22,90 Euro) vor. Allein das beweist schon einen gewissen Humor, denn der Palmensaal heißt so, weil sich darin genau eine (in Zahlen: 1) Zimmerpalme befindet. Die ist dafür aber annähernd mannshoch - wenn man die typisch bayerische Polizeistreifenkombination aus einem großen und einem kleineren Beamten zum Maßstab nimmt, dann ist hier mit "mannshoch" der kleinere Beamte gemeint.

Die Protagonisten der Vorstellungsrunde betonen auch, dass die ganze Angelegenheit viel, vor allem unentgeltliche Arbeit gekostet hat, da für einen guten Zweck - die Bayerische Polizeistiftung bekommt den Reinerlös, praktisch alle Autoren haben auf ihre Honorare verzichtet. Trotzdem, so Herrmann, hätte man viel Spaß mit dem Projekt gehabt.

Das Lieblingsessen der Polizei ist eher fleisch- und fischlastig

Nun denkt man beim Speisezettel der Polizei landläufig eher an Leberkässemmeln und Bratwürste, aber dieser Eindruck täuscht. In "Heldenküche" werden 17 verschiedene Einheiten, vom Kriminaldauerdienst über die Einsatzhundertschaft und die Reiterstaffel bis hin zur Wasserschutzpolizei vorgestellt - anhand von einzelnen Beamtinnen und Beamten, die ihre Lieblingsgerichte präsentieren. Der Sternekoch ergänzt diese Rezepte mit jeweils drei Varianten, die einen besonderen Dreh haben.

Es handelt sich also um deutlich mehr als ein Kochbuch, nämlich auch um eine Darstellung der bayerischen Polizei, zu der unter anderem auch eine Schäferhündin namens Wolke zählt. Sie ist mit einem Rezept für Apfel-Möhren-Knochen vertreten. So konnte Joachim Herrmann in seiner Videobotschaft froh vermelden, dass zumindest ein Rezept "bereits ausgiebig von einem Polizeihund getestet" wurde. Und das erfolgreich: Wolke ist wohlauf, stellte sich später heraus, sie musste aber draußen auf dem Parkplatz im Auto warten - zu viel Auftrieb für sie im Palmensaal.

Man tritt den Polizeibeamtinnen und -beamten nicht zu nahe, wenn man feststellt: Ihr Lieblingsessen ist eher fleisch- und fischlastig. Zwölf Rezepte sind Fleischgerichte, dazu kommen zwei für Forelle und Lachs. Aber immerhin finden sich auch Zucchini-Piccata und Spaghetti mit Linsenbolognese auf dem Speiseplan. Alexander Herrmann kann von der Themenfindung auch berichten, dass ihm ein USK-Beamter über den Weg kam, der von Gemüse-Sticks mit Sauce schwärmte. "Die haben schwierige Einsätze bei Fußballspielen und Demos", so Hermann, "der Helm allein wiegt ein paar Kilo und dann noch die Schutzkleidung! Insgesamt tragen die um die 30 Kilo mit sich rum, da sind Gemüse-Sticks genau das Richtige..."

Wo bleibt die Spurensicherung beim Leberkäs?

Man kann nun jedenfalls sagen, dass Bayerns Polizei dank ihres Ernährungsberaters Alexander Herrmann nicht vom Fleisch fallen wird. Und wenn man am Kochbuch "Heldenküche" wirklich etwas aussetzen mag, dann vielleicht lediglich, dass sich darin die Spurensicherung nicht darum gekümmert hat, was so alles in einen Leberkäse hineinkommt, bevor dieser zwischen zwei Semmelhälften gepappt wird. Alexander Herrmann, der für die Bereitschaftspolizei schon einmal 2019 die Trinkmahlzeit "Power Panter Shake" erfunden hat (der Panther ist das Wappentier der Einheit), freut sich an diesem Nachmittag jedenfalls, dass er den 44 500 Beschäftigten der bayerischen Polizei etwas Gutes tun konnte: "Für mich sind diese Beamten wirklich Helden des Alltags, deshalb auch der Titel des Buchs. Darauf habe ich bestanden!"