Von Mamas ayurvedischen Küchenexperimenten hat die fiktive Tagebuchheldin Lotta genug - und wagt sich selbst an den Kochtopf. Die Rezepte bündelt Autorin Alice Pantermüller in "Mein Lotta-Leben - Das Kochbuch".

Von Barbara Hordych

In ihrer Kindertagebuchreihe "Mein Lotta-Leben" lässt die Autorin Alice Pantermüller die Titelheldin von ihren Erlebnissen mit ihren Brüdern, Freunden und ihren Eltern erzählen. Die originellen Geschichten mit witzigen Illustrationen von Daniela Kohl begeistern bereits vier Millionen Leser. Auch wenn Lotta ihrer Familie zumeist herzlich zugetan ist, hat sie von Mama Petermanns ayurvedischen Küchenexperimenten langsam genug. Da bleibt Lotta und ihrer besten Freundin Cheyenne nichts anderes übrig, als sich selbst an die Kochtöpfe zu wagen. Die 60 Lieblingsrezepte der beiden erscheinen jetzt in "Mein Lotta-Leben. Das Kochbuch". Von grünem Smoothie bis Pizzaschnecken ist alles dabei, was Kinder leicht selbst nachkochen können. "Und natürlich fehlt auch Lottas Lieblingsessen nicht: Knäckebrot mit Erdnussbutter und Chipsletten", sagte Pantermüller bei der Buchvorstellung. Auch wenn Lotta die "Ayudingsda-Gerichte" ihrer Mama nicht anrührt, weiß sie, dass sie schon auch etwas Gesundes essen muss. Weshalb sie sich auch an die Herstellung von Gemüsepuffern, Pommes oder Spinatsuppe mit Popcorn wagt.