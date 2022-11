Der Literaturkritiker, Moderator und Autor freut sich in der Woche vom 7. bis zum 13. November besonders auf die Verleihung des Bayerischen Buchpreises, aber auch auf Theater, Performance-Kunst - und endlich mal eine Gans am Martinstag.

Für Klimaschutz, gegen Rassismus oder Abtreibung: Aktivismus gibt es zu fast allen gesellschaftlichen Themen. Aktivismus sei wichtig, aber oft auch problematisch, findet Knut Cordsen. Es gebe "die tiefe, ziemlich selbstgerechte Überzeugung, dass man allein wüsste, welcher Weg der richtige ist". Über dieses Phänomen hat der Kulturjournalist und Moderator das Buch "Die Weltverbesserer" geschrieben, das kürzlich im Aufbau-Verlag erschienen ist. Am 10. November sitzt er in der Jury des Bayerischen Buchpreises, um in der Allerheiligen Hofkirche die Preisträger in den Kategorien Sachbuch und Belletristik zu ermitteln.

Montag: Theaterthriller

Detailansicht öffnen Ibsens Theaterthriller "Nory" regte immer wieder große Künstler zu einer Auseinandersetzung an. Mit Sivan Ben Yishai, Gerhild Steinbuch und Ivna Žic befragen an den Kammerspielen drei Dramatikerinnen der Gegenwart die Ikone Nora für unsere Zeit neu. Katharina Bach ist in der titelgebenden Rolle zu sehen. (Foto: Armin Smailovic/Münchner Kammerspiele)

Als ich 1992 in München ankam, wurden die Kammerspiele auf Jahre hinaus mein fester abendlicher Anlaufpunkt. Ich hatte es schnell spitz bekommen: Wer sich damals mehrere Stunden vor Premierenbeginn an der Theaterkasse anstellte, hatte gute Chancen, für nicht allzu viel Geld eine von vier Parkett-Karten zu bekommen. In meiner Erinnerung waren diese Plätze für Stadträte reserviert, die sie aber erfahrungsgemäß kaum je in Anspruch nahmen. Also sah ich Uraufführungen von Botho Strauß, Rolf Boysen als "König Lear", bewunderte Sunnyi Melles, Axel Milberg, Franziska Walser und Edgar Selge. Letzteren habe ich kürzlich gefragt, ob er heute noch in das Schauspielhaus geht, dessen Ensemble er so lange angehört hat. "Natürlich!", entgegnete er beinahe entrüstet. Einen besseren Ansporn, es mal wieder zu versuchen mit dem Theater, hätte es gar nicht geben können. Heute läuft "Nora" an den Kammerspielen. Die Hauptrolle darin spielt Katharina Bach, und da ich sie letzthin im Literaturhaus so eindrucksvoll lesen sah, schaue ich sie mir heute auf der Bühne an.

Dienstag: Kultregisseur

Detailansicht öffnen Regisseur Werner Herzog in einer Szene des Films "Radical Dreamer". Darin steht der visionäre Filmemacher erstmals selbst für ein umfassendes Porträt vor der Kamera. (Foto: dpa)

Stimmt, Kino gibt's ja auch noch! Dummerweise habe ich Thomas von Steinaeckers Werner-Herzog-Doku "Radical Dreamer" bereits gesehen. Mögen viele diesen Film sehen, der diesem in München geborenen "guten Soldaten des Kinos" traumwandlerisch nahekommt.

Mittwoch: Verehrter Dichter

Detailansicht öffnen Der deutsche Schriftsteller, Lyriker, Übersetzer und Herausgeber Hans Magnus Enzensberger ist einer der Gründe, warum Knut Cordsen nach München gezogen ist. (Foto: Juergen Bauer/Suhrkamp Verlag /oh)

An München schätze er besonders, dass es so schön langweilig sei, hat Hans Magnus Enzensberger mal sinngemäß gesagt. Ich weiß noch, wie ich vor 30 Jahren, gerade angekommen in der Stadt, die in der U-Bahn ausliegenden Adressbücher durchblätterte, auf der Suche nach der Anschrift des verehrten Dichters, der ja einer der Gründe war, weshalb ich hierhergezogen war. Tatsächlich fand sich dort ein Eintrag. Ich fuhr in die Werneckstraße und sah auf dem Klingelschild seiner Arbeitswohnung tatsächlich SEINEN Namen stehen. War das jetzt Literaten-Stalking? Zu klingeln traute ich mich jedenfalls nicht. Viele Jahre später durfte ich ihn dort schräg gegenüber der Seidlvilla einige Male interviewen. Jedes Mal, wenn ich dort vorbeiradle, muss ich an ihn denken. Übermorgen wird er 93 Jahre alt.

Donnerstag: Preisverleihung

Detailansicht öffnen In der Allerheiligen Hofkirche in München wird der Bayerische Buchpreis in den Kategorien Sachbuch und Belletristik vergeben. Die Verleihung wird live auf Bayern 2 übertragen. (Foto: Florian Peljak)

Heute geht's in die Allerheiligenhofkirche. Im sechsten Jahr mittlerweile darf ich der Jury des Bayerischen Buchpreises angehören und zusammen mit der SZ-Kollegin Sonja Zekri sowie dem Leiter des Literaturhauses Hamburg, Rainer Moritz, an diesem wunderschönen Ort in der Residenz live und vor Publikum die Preisträger in den Kategorien Sachbuch und Belletristik ermitteln. Sechs Titel sind nominiert. Jeweils eine halbe Stunde haben wir Zeit für die Preisfindung, dann ist die Sanduhr abgelaufen, und der Gewinner muss feststehen. Der Ehrenpreisträger des bayerischen Ministerpräsidenten ist bereits benannt: Heuer ist es der australische Historiker Sir Christopher Clark (Autor der Bestseller "Die Schlafwandler" und "Gefangene der Zeit"), der sich nun in die Ehrenpreisträger-Galerie neben Ruth Klüger, Tomi Ungerer, Joachim Meyerhoff und vielen anderen einreiht. Nicht der erste Preis, den der exzellente Geschichtsschreiber in dieser Stadt erhält: Bereits 2010 überreichte ihm der damalige Bundespräsident Christian Wulff nebenan in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften den deutschen Historikerpreis. Auf Christopher Clarks Dankesrede bin ich gespannt - und auch darauf, ob es der ihn auszeichnende bayerische Ministerpräsident diesmal zur Preisverleihung schafft. Bisher nämlich ließ er sich immer vertreten. In Zeiten eines darbenden Buchhandels wäre es nicht das schlechteste Zeichen, wenn er heute Abend in der Allerheiligenhofkirche Präsenz zeigte. Zu verfolgen ist die Ermittlung und Verleihung des Bayerischen Buchpreises auch live im Radio auf Bayern 2 von 20.05 bis 22 Uhr.

Freitag: Traditionsgericht

Detailansicht öffnen Der Gänsebraten mit Blaukraut und Kartoffelknödeln ist das traditionelle Gericht am Martinstag. (Foto: griesnockerl/imago/Panthermedia)

Martinstag - vielleicht verspeise ich in diesem Jahr endlich einmal eine Martinsgans. Noch nie ist es mir gelungen, rechtzeitig eine solche im Restaurant zu reservieren, immer zu spät daran gedacht. Dabei müsste ich es schon allein meines Schwagers wegen tun, der so wie der heilige Martin heißt. Wie auch einer der besten britischen Schriftsteller unserer Zeit: Martin Amis. Bis dessen jüngster Roman "Inside Story" auf Deutsch erscheint, sind es nur noch wenige Tage. Ich freue mich auf die Lektüre ebenso wie auf einen guten Gänsebraten.

Samstag: Strawanzen am Wasser

Detailansicht öffnen Beliebte Strecke für einen Spaziergang sind die Isarufer von der Münchner Innenstadt aus Richtung Großhesseloher Brücke. (Foto: Robert Haas)

Spazierengehen, an der Isar, runter bis zur Großhesseloher Brücke und zurück. Es muss neben dem "plötzlichen Spaziergang" Kafkas auch den geplanten geben können. Klingt nicht sehr aufregend? Soll es ja auch gar nicht sein. Nichts schöner als nur zu strawanzen.

Sonntag: Coole Videokunst

Detailansicht öffnen Der Eingangsbereich des Haus der Kunst wird von Joan Jonas' Video "Wolf Lights" beleuchtet. Die Ausstellung selbst versammelt weitere historische Schlüsselwerke der Künstlerin, die einen Wendepunkt in ihrem Schaffen markieren. (Foto: Joan Jonas/VG Bild-Kunst, Bonn 2022)

Ich gebe zu, dass es schon wieder ein Schriftsteller ist, der mich ins Haus der Kunst lockt. Der Roman "Am Gletscher" des Isländers Halldór Laxness hat die Amerikanerin Joan Jonas zu einem ihrer Werke inspiriert, habe ich gehört, und dass Jonas' Video- und Performance-Kunst sich immer wieder um das Verhältnis des Menschen zur Natur dreht. Die 86-jährige gilt als "coole Schamanin", las ich in einer Besprechung. Das klingt doch vielversprechend!

Knut Cordsen, geboren und aufgewachsen in Schleswig-Holstein, kam 1992 zum Zivildienst nach München. Nach dem Besuch der Deutschen Journalistenschule und Studium an der LMU arbeitet er seit 1997 für die Kulturredaktion des Bayerischen Rundfunks und andere ARD-Anstalten. Gelegentlich moderiert er Literaturveranstaltungen. Noch gelegentlicher schreibt er ein Buch. Vor kurzem ist im Aufbau-Verlag sein erstes erschienen: "Die Weltverbesserer. Wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft?"