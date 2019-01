29. Januar 2019, 18:39 Uhr Knolle und Kohl Wechsel in der Küche

Was passiert eigentlich abends in einem Café, das nur tagsüber geöffnet hat? Ist da nicht freier Raum, mit dem man etwas anfangen könnte? Das ist der Gedanke, der hinter "Knolle und Kohl" steckt. Das Pop-up-Restaurant hat nur am Abend und nur donnerstags und freitags geöffnet - in den Räumen des "Café Josefa", das sowieso um 17.30 Uhr schließt. Eine Art Doppelnutzung also, oder eine zeitliche Zwischennutzung. Ähnlich machten das Daniela Weinhold und Nastasia Broda schon beim Pop-up-Frühstückscafé Bananaleaf: Sie zogen vormittags in die Räume des Restaurants Nudo in der Maxvorstadt. Um das Konzept auszuweiten, wollen sie auf der Online-Plattform SharedSquare bald Gastronomen zusammenbringen. In ihrem "Knolle und Kohl" gibt es Pintxos, baskische Tapas also, dem Namen entsprechend aber vor allem in einer veganen Version mit regionalem und saisonalem Gemüse. Bestehende Flächen zu nutzen, wo es schwierig ist, freie zu finden, das steht auch hinter dem "Restless Restaurant". In der Luisenstraße gibt es mal Barbecue-Platte, mal veganen Brunch, mal mexikanisches Essen - je nachdem, welcher Anbieter gerade die Küche übernimmt. Restaurant-Sharing nennen die Betreiber das.