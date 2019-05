10. Mai 2019, 19:00 Uhr Knöllchen in Freimann Kampfansage an Bequemlichkeit

Wenig Verständnis für notorische Falschparker

"Krach um die Knöllchen" vom 4./5. Mai über Falschparker in Freimann:

Konsequent ahnden

Es ist immer wieder erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit Autofahrer Gehsteige als Parkfläche nutzen, vielfach aus Bequemlichkeit. Die Fußgänger werden sich schon irgendwie vorbeischlängeln. Mein Vorschlag für schmale Straßen wie die Wohlfartstraße mit hohem Parkdruck: Parken links und rechts eng entlang der Gartenzäune und mit der Fahrertür zur Straßenmitte und Beschilderung der Straße als Fußgängervorrang, zum Beispiel als Spielstraße. Bei ausreichender Straßenbreite dagegen, wo der Mindestabstand parkender Autos laut StVO gewährleistet ist, sollte die Polizei konsequent Gehwegparken ahnden. Hans J. Habersack, München

Gleiches Recht für alle

Ehrlich gesagt, verstehe ich die Aufregung der Anwohner nicht. Die Häuser dieser Straße haben eine Einfahrt samt Garage, die Lösung wäre also einfach. Dass es Streit gibt, liegt hauptsächlich an der Faulheit, die Kfz dort zu parken, wo sie hingehören: auf privatem Grund. Ich erlaube mir diese Behauptung, weil ich aus meinem Viertel (Forstenried) die Situation gut kenne. Kaum besetzten diesen Winter Schneehaufen die Straßenränder, standen plötzlich alle Autos brav in ihren Garagen. Was die Kinder in der Straße wohl sagen würden, wenn sie wieder mit Skateboard und Kreide die Straße erobern könnten? Was bedeutet denn Lebensqualität, wenn nicht, dass alle den öffentlichen Raum gleichwertig nutzen dürfen, nicht nur Menschen mit teuren Autos? Katharina Mayer, München

Miese Stimmung

In der Wohlfartstraße in Freimann herrscht miese Stimmung. Gehweg-Parker erhalten da zurecht Knöllchen. Lange Zeit konnten Autofahrer sich da rechtswidrig verhalten ohne Konsequenz. Nun ist hoffentlich Schluss damit. Öffnet euer Hoftor und benutzt den Stellplatz oder die Tiefgarage. Geht die paar Meter vom Auto bis zur Haustür. Die Straßenverkehrsordnung gilt für alle Verkehrsteilnehmer. Die Münchener Polizei wird unterstütz von einem Freisinger. Betrachtet seine Aktion positiv. Vielleicht braucht ihr in ein paar Jahren auch wieder den ganzen Gehweg, weil ihr statt Kinderwagen dann mit dem Rollator oder dem Rollstuhl und einer Begleitperson unterwegs seid. Ich hoffe, es kommt zum durchgängigen Parkverbot auf einer Seite. Nicht nur zum Wohle der Fußgänger, auch damit Sanka und Müllauto da ungehindert und zügig durchkommen. Heidrun Schall, München