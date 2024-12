Von Sabine Reithmaier

Schon verblüffend, wie lernfähig der Kluftinger auf einmal ist. Nach Aufklärung seines 13. Kriminalfalls weiß der Kemptener Kommissar beispielsweise, dass Facebook out, Instagram in und Seitan ein veganes Lebensmittel ist. Noch viel bemerkenswerter aber ist, dass er sich im „Lückenbüßer“, so der Titel des neuen Krimis, vom begriffsstutzigen Grantler zu einem engagierten Streiter gegen Populisten und Demokratieverächter wandelt.