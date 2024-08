Über seinen ersten Roman sagte C. Bernd Sucher in einem Interview , dieser sei erst mal ein Wagnis gewesen. „Aber der Wunsch, einen Roman zu schreiben, war so stark, dass mich keiner aufhalten konnte.“ Also erschien in diesem Jahr „Rahels Reise“ (Secession-Verlag) des ehemaligen Chef-Theaterkritikers dieser Zeitung, es ist die Geschichte einer jüdischen Großfamilie über fünf Generationen hinweg. Mit dem Buch ist Sucher auf Lesungen unterwegs, eine führt ihn nun auch ins Kloster Seeon (15.8.). Sie ist Teil einer Sommer-Kulturwoche, die er selbst kuratiert.

„Suchers Seeoner Leidenschaften“ ist diese überschrieben und dauert vom 10. bis zum 18. August. Im Titel klingt es schon durch: Das Programm spiegelt wider, wofür sich Sucher begeistern kann. Zugleich nimmt der Titel auch auf, wofür er ebenfalls bekannt ist, seine Reihe „Suchers Leidenschaften“. Hier widmete er sich auf der Bühne in halbszenischen Abenden den Autorinnen und Autoren, die ihm am Herzen liegen. Schauspielerinnen und Schauspieler lasen die Texte, Sucher ordnete ein, erzählte über die Künstlerinnen und Künstler und warum sie so faszinieren. Seine „Leidenschaften“ erschienen als Buch. Und als eine Art Essenz folgte im vergangenen Jahr eben eine ganze Kulturwoche auf dem Land.

Auch in Kloster Seeon befasst sich ein Abend mit einem der großen Literaten, mit Anton Tschechow, in der Lesung „Was ist das Leben?“ von Schauspieler Stefan Wilkening (11.8.). Schlagersängerin Katja Ebstein nähert sich einen Abend danach Heinrich Heine an, trägt Lieder mit dessen Texten vor, begleitet von Pianist Stefan Kling (12.8.). Überhaupt sind „Suchers Seeoner Leidenschaften“ sehr musikalisch geprägt: So eröffnet etwa Tenor Kevin Conners mit Franz Schuberts Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ die Kulturwoche (10.8.). Junge Sängerinnen und Sänger der Bayerischen Theaterakademie August Everding treten mit Arien und Duetten auf, unter anderem aus Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“ und Georg Friedrich Händels „Semele“ (14.8.). Und Schauspieler, Regisseur und Sänger Philipp Moschitz gehört der letzte Abend mit dem Freddie-Mercury-Programm „Don’t stop me now“ (17.8.).

Suchers Seeoner Leidenschaften, 10. bis 18. August, Kloster Seeon, Klosterweg 1, 83370 Seeon, www.kloster-seeon.de