30. September 2018, 18:48 Uhr Kloster Irsee Der Geschichte ins Auge blicken - oder feige wegsehen

Diskussion um ein Kunstwerk, das an die Euthanasiemorde erinnert, das der Bezirk Schwaben aber möglicherweise abhängen möchte

Einer der Schauplätze der NS-Euthanasie-Morde: das schwäbische Kloster Irsee. Nun wird dort über das richtige Gedenken kontrovers diskutiert. (Foto: oh)

"Die unerträgliche Wahrheit" vom 20. September über ein Kunstwerk, das an Euthanasiemorde erinnert in Kloster Irsee:

Fragwürdige Ausflüchte

So also wird neuerdings mit der Erinnerung an die Verbrechen des Deutschen Reiches umgegangen. Hinter der Wortfassade aus "Neukonzeption" und "produktiver didaktischer Gedenkstättenarbeit" verbirgt sich schlicht, dass man die Wahrheit der Euthanasie entsetzlich findet (was sie tatsächlich ist), sich ihr nicht länger aussetzen will und ganz und gar kunstfremde Kriterien heranzieht, um sich und den Besuchern von Irsee Schonung zu verschaffen.

Es mag ja sein, dass eines der im Tryptichon von Beate Passow abgebildeten, geschundenen Kinder nicht dort, sondern in einer anderen Nazihölle gequält wurde; aber ändert dies etwas am Schicksal des Kindes und an den Mordmethoden? Und nur darum geht es in dem Kunstwerk. Dass man nun auch noch auf den Schutz der Abgebildeten abhebt und in den Bildern eine fragwürdige Täterperspektive sieht, ist vollends grotesk. Kunstwerke dieser Art sind immer Paradigmen und stehen nicht für das Geschehnis als solches, sondern für den existenziellen Abgrund des Verbrechens, in den wir zu sehen gezwungen werden.

Die Form des Tryptichons weist zudem in seiner altarhaften Dreifaltigkeit ausdrücklich auf die christliche Ermahnung, dass wir der Erlösung bedürfen. Ich frage mich, ob man nun auch in den Kirchen die Darstellung der Kreuzigung Christi verbieten will, handelt es sich doch zweifellos um eine Täterperspektive. Auch kann niemand sagen, ob der Abgebildete seinem Konterfei am Kreuz zugestimmt hätte, zumal er, das ist zweifelsfrei sicher, nicht in dieser oder jener Kirche gequält und hingerichtet wurde, sondern woanders.

Wer Kunst nicht in ihrem symbolischen, metaphorischen und paradigmatischen Charakter begreift, sollte sich nicht zum Experten für ihre öffentliche Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit erheben. Gert Heidenreich, Seefeld

Opfern die Würde genommen

Die technische, medizinische Tötung von Behinderten und nicht der geltenden Nazi-Norm entsprechenden Menschen erschreckt uns noch heute und wohl auf alle Zeit. Vielen ist gar nicht bewusst, wie auch hier im lokalen und regionalen Bereich Menschen in die Tötungsanstalt verbracht wurden. Im Archiv in Kaufbeuren habe ich alleine aus Bobingen sechs Akten mit der Opfergeschichte einsehen können. Viele Orte wie Schwabmünchen, Königsbrunn, Großaitingen und andere sind dort als Herkunft verzeichnet. Wir sind es den Opfern schuldig, dies in Erinnerung zu bringen. Dies geschieht eben auch durch ein Kunstwerk, das in der Prosektur seinen würdigen Platz gefunden hat. Eine Veränderung der Gedenkstätte mit naiven Begründungen, dass die Fotos eine Täterperspektive zeigten und die Opferwürde dadurch beschädigt würde, ist geradezu dumm und wird dem Bezirk Schwaben auf die Füße fallen. Dann hätte ja das Bild des nackten fliehenden vietnamesischen Mädchens niemals das beste World-Press-Foto werden dürfen. Auf welch dünnem Eis wandelt hier der Bezirk? Hoffentlich ist der Schaden nicht schon zu groß. Reinhold Lenski, Bobingen