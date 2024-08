„Von fremden Ländern und Menschen“ ist das erste Stück aus Robert Schumanns Klavierzyklus „Kinderszenen“, ein intimes kleines Meisterwerk, bei dem einem so richtig heimelig ums Herz wird. Man sieht den Komponisten und Frau Clara förmlich in einer Biedermeier-Stube sitzen, am Klavier einer/eine der beiden Virtuosen. Die Welt da draußen, das Abenteuer, es scheint weit weg. Schumann war ja nicht allzu weit herumgekommen. Ist der Titel also Ausdruck einer Sehnsucht? In unserer heutigen, global hypervernetzen, bis in den hintersten Winkel ausgeleuchteten Welt scheint er schon fast wieder nostalgisch, glauben wir doch alles schon zu kennen. Ein Trugschluss natürlich.

„Von fremden Ländern und Menschen” – wenn also das diesjährige Konzertprogramm des Klassik-Sommerfestivals Ettal dieses Motto umspielt, darf man sich ruhig überraschen lassen, denn der Reichtum der klassischen Musik ist unerschöpflich. Und so international wie das Kammermusik-Festival, das vom 16. bis zum 30. August in seine achte Ausgabe geht. Wieder werden hier renommierte Musikerinnen und Musiker und junge Talente zusammengeführt.

Eröffnung ist am 16. August (20 Uhr) mit einem Open-Air-Konzert im Innenhof der Benediktinerabtei. Das international preisgekrönte Xenon Saxophon Quartett, das sich nach dem seltenen Edelgas Xenon benannt hat, trägt das Motto des Festivals quasi schon im Namen, bedeutet doch xenon im Altgriechischen nichts anderes als fremd. Die Vier spielen Werke von Ligeti, Dvořák, Bach und Piazzolla.

Pianistin Luowen Huang gestaltet einen Klavierabend in der Rosner Aula des Klosters am 17. August (20 Uhr), sie hat Stücke von Brahms, Chopin, Fauré, Ravel und Skriabin ausgewählt. Bei den beiden Montagssoireen am 19. und 26. August (jeweils 20 Uhr) präsentieren sich die Professorinnen und Professoren der Internationalen Sommerakademie Ettal, die seit 2017 im Kloster stattfindet und eine Vielzahl an Meisterkursen anbietet: unter anderem mit dem Schweizer Pianisten Adrian Oetiker, der auch der Künstlerische Leiter der Ettaler Sommerakademie ist.

Die Schülerinnen und Schüler, die aus aller Welt kommen, kann man bei Akademiekonzerten am 20./21./22./23./27./28./29. August (20 Uhr) erleben. Die jungen Nachwuchstalente präsentieren sich zudem am Sonntag, 25. August, (20 Uhr) bei der „König-Ludwig-Nacht“ im Schloss Linderhof. Oder bei der Langen Nacht der Musik am 30. August (19 Uhr), wenn sie den ganzen Abend lang in verschiedenen Räumlichkeiten des Klosters Ettal, die der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind, gemeinsam mit den Professorinnen und Professoren konzertieren.

Klassik-Sommerfestival Ettal, 16. bis 30. August, Kloster Ettal, Infos zum Programm unter www.klassik-ettal.de