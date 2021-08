Von Sabine Reithmaier

Dieser August entspricht bislang nicht den Erwartungen. Nicht wegen des Wetters. Verregnete Sommerferien in Bayern gab es schon häufiger. Viel auffälliger ist, dass sich die Kulturszene überhaupt nicht ferienmäßig benimmt. Abgesehen von einigen Festivals ist in normalen Jahren um diese Zeit nicht viel los. Alles döst ein bisschen vor sich hin. Aber in Pandemie-Zeiten scheint das anders zu sein. Zum einen weil viel nachzuholen ist, zum anderen weil keiner weiß, was der Herbst bringt. So jagt derzeit eine Ausstellung die andere.

Unmöglich sie alle anzusehen. Das ist schade, weil die Initiatoren so viel Arbeit und Mühe reinstecken. Aber manche dauern nur zwei Wochen wie die Kunstausstellung "Holzwege" in der Alten Wache im Landsberger Frauenwald. Ein ziemlich hintersinniger Titel, denn im Wachgebäude der ehemaligen Nazi-Munitionsfabrik setzen sich auf 600 Quadratmetern zwölf Künstler aus Berlin, Wien, Norwegen und Bayern mit Nachhaltigkeit auseinander. Bruno Hoffmann aus Wien flutet in einem Aquarium eine Wohnung, Mathias Butkereit aus Berlin versucht Heilerde in Sprengstoff umzuwandeln, Rita Hensen aus München hat einen Reh-Raum gestaltet und und und. Mit Sicherheit sehr sehenswert, aber eben nur bis 15. August (www.kunst-haelt-wache.de).

Andere Ausstellungen haben zwar etwas längere Laufzeiten, sind aber nur am Wochenende geöffnet, wie "Über die Schwelle" in den Benediktbeurer Räumen der Fachberatung Heimatpflege des Bezirks Oberbayern, kurz gesagt im Meierhof des Klosters. Eigentlich hätte die von Gerd Holzheimer kuratierte Schau schon im Vorjahr stattfinden sollen. Jetzt hat sie gegen viel Konkurrenz zu kämpfen. Das ist schade, denn Holzheimer hat sich mit der ganzen Familie Haushofer auseinandergesetzt, sich also nicht, wie sonst oft üblich auf Albrecht Haushofer, den ermordeten Dichter der Moabiter Sonette, oder dessen Vater Karl, Erfinder der sogenannten Geopolitik und Berater der Nationalsozialisten, konzentriert, sondern er spannt einen Bogen über fünf Generationen.

Seine Schau beginnt mit dem 1811 geborenen Landschaftsmaler Maximilian Haushofer, Begründer der Künstlerkolonie auf der Fraueninsel im Chiemsee, leitet weiter zu dessen Söhnen Max und Karl, beide Hochschullehrer, aber auch Schriftsteller und Künstler. Breiten Raum räumt Holzheimer auch den Frauen in der Familie ein, der Malerin und Dichterin Marie Haushofer, die für den ersten in München stattfindenden "Bayerischen Frauentag" 1899 ein Festspiel schrieb, oder der Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Emma Haushofer-Merk. Auch wenn das Wirken dieser Frauen in jüngerer Zeit bereits ausgiebig erforscht worden ist, ist es doch selten, sie so auf Augenhöhe in dieser erfolgreichen Familie eingeordnet zu sehen. Das ist doch schön.