Badezimmer-Rituale, die Kinder lieben und Eltern in den Wahnsinn treiben, beschreibt Rieke Patwardhan in "Klohann".

In ihrem neuen Buch nimmt sich die Autorin Rieke Patwardhan eines heiklen Themas an. Sie erzählt davon, wie Eltern ihr kleines Mädchen zur Sauberkeit erziehen wollen. Die frechen Zeichnungen stammen von Volker Fredrich.

Die Geschichten der Autorin Rieke Patwardhan sind immer dann am besten, wenn sie aus den Erfahrungen mit ihrer eigenen Familie erzählt, wie zum Beispiel in "Fräulein Schmalzbrot & Billie Ballonfahrt". In ihrem neuen Bilderbuch "Klohann" nimmt sie sich eines heiklen Themas an, der Erziehung zur Sauberkeit. Doch mit ihrer kleinen selbstbewussten Heldin entwickelt sich daraus kein Drama, zumindest nicht für Fanni, denn die hat keine Schwierigkeiten mit dem Klo, das sie endlich auf Drängen der Eltern benutzen soll. Sie nennt es "Klohann" und spielt mit ihm. Erzählt wird diese turbulente Geschichte auch von ihm.

Er sieht morgens das Badezimmerritual der Familie. Bei dem Fanni ihren Spaß hat und die Eltern in den Wahnsinn treibt, wenn sie mit einer abgewickelten Klorolle das Klo verstopft und alles unter Wasser setzt. Die nächste Hoffnung der Eltern, ein Kinderklositz, eignet sich wunderbar zum Spielen im Kinderzimmer. Die Verzweiflung der Erwachsenen wächst, ein Töpfchen muss her, doch auch die Bestechung mit Brausepulver führt nur zu einer weiteren Überschwemmung. Als Blumentopf ist es gut zu gebrauchen und ab und zu muss Fanni mit etwas Pipi die Pflanzen wässern.

Der Illustrator Volker Fredrich konzentriert sich in seinen witzigen, frechen Zeichnungen auf die ungewöhnlichen und typisch kindlichen Aktionen des kleinen Mädchens. Am Schluss gibt es eine besondere Wendung. Warum müssen die Eltern jetzt verzweifelt vor der verschlossenen Badezimmertür warten? (Ab 2 Jahre)

Rieke Patwardhan: Klohann. Mit Illustrationenen von Volker Fredrich. Tulipan, 15 Euro