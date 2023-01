Apothekerin Josepha Brada-Wallbrecher geht den Medikamentenengpass pragmatisch an: Sie stellt Medizin selbst her, in diesem Winter so viel wie nie zuvor.

Von Sabine Buchwald

Fieberzäpfchen kann sie. Josepha Brada-Wallbrecher geht hinter die Theke im Labor und streift sich ein feines Netz über die langen Haare, desinfiziert die Hände und zieht Handschuhe an. Mit der Linken nimmt sie ein Becherglas mit hellgelber Flüssigkeit und lässt sie langsam in eine weiße hohe Schale fließen. Mit ihrer Rechten beginnt sie, gleichmäßig zu rühren. Die Flüssigkeit sei erwärmtes Hartfett, erklärt sie und dass sie die in einer Fanta-Schale vor sich hat. Fanta, wie die Limo. Brada-Wallbrecher nickt und lacht. Lecitin als Emulgator, Erosil gegen das Verklumpen und Paracetamol hatte sie schon vorher reingegeben. Zügig kreist die Apothekerin mit einem Pistill entlang an der Schalen-Innenseite, bis sich das Pulver mit dem Fett gleichmäßig verbunden hat. Über der Apothekerin kreisen kaum hörbar in die Decke eingelassene Ventilatoren. Dann gießt sie die zähflüssige Masse in vorbereitete Plastikförmchen, die optisch an Mini-Bomben erinnern. Eine Reihe hat zehn Stück, in das je ein Gramm der Masse mit einem Anteil von 125 Milligramm Paracetamol passen. Genau um diesen Wirkstoff in dieser Dosierung geht es derzeit ganz oft.

Industrieprodukte sind sehr viel billiger.

Den Allerkleinsten hilft so ein Zäpfchen bei Fieber oder Schmerzen. Mancherorts ist solche Kindermedizin aber ausverkauft. Die Klösterl-Apotheke produzierte deshalb in den vergangenen Wochen so viel davon wie noch nie zuvor. Nur Fiebersaft noch häufiger.

Den Rohstoff Paracetamol gibt es auf dem Markt. Er kommt meist aus Pharmafabriken in Asien, in der Regel aus Indien, sagt Brada-Wallbrecher. Zehn Stück von den in Handarbeit hergestellten Zäpfchen verkauft sie in ihrer Apotheke für 12,50 Euro. Industrieprodukte sind sehr viel billiger. Die genauen Preise hat Brada-Wallbrecher nicht im Kopf, sie erkundigt sich bei einer Mitarbeiterin. Eine vergleichbare Packung von Ratiopharm geht für 2,20 Euro über den Ladentisch, von der Firma AbZ-Pharma gar nur für 1,21 Euro. Die großen Hersteller verdienen nur noch wenige Cent pro Packung. Ein Grund, warum manche Medikamente für den deutschen Markt nicht mehr produziert werden und sie in den Regalen der Apotheken fehlen. Brada-Wallbrecher kann die Aufregung der Eltern nachvollziehen, die gerne ein fiebersenkendes Mittel für den Notfall zu Haus haben wollen. Auch wenn sie selbst als Mutter etwas anders denkt. Ihr Sohn ist elf Monate alt, und sie findet Wadenwickel bei Fieber durchaus sinnvoll - und homöopathische Arznei. "Damit bin ich aufgewachsen", sagt sie.

Josepha Brada-Wallbrecher, 34, sportliche Figur, lange blonde Haare, freundliche, wache Augen, führt die Apotheke in zweiter Generation. Ihr Vater, Johannes Zeise-Wallbrecher, hat sie vor fast 40 Jahren im Dezember 1983 an der Waltherstraße am Goetheplatz eröffnet. Der Name geht zurück auf ein kleines Kloster am Westufer des Walchensees. Die Familie besitzt ein Ölgemälde von Ferdinand Feldhütter davon: ein Haus zwischen Wasser und Wald vor schneebedeckten Bergen. Das Bild hängt links vom Eingang im Verkaufsraum der Apotheke. Eine dominante Impression bayerischer Natur mitten in der Stadt.

Die meisten Kunden kommen gezielt hierher, weil sie die Rezepturen der Apotheke schätzen

Seit 2017 ist die Apotheke am Färbergraben. Sie liegt eher unauffällig in einem ruhigen Seitenzugang, Premiumlage, ohne exponiert zu sein. Die meisten Kunden kommen gezielt hierher, weil sie die Rezepturen der Apotheke schätzen oder sich Arznei nach Rezepten ihrer Ärzte herstellen lassen. Salben, Tinkturen, bioidentische Hormone, Nahrungsergänzungsmittel mit besonders wenig Zusatzstoffen, Tees, Präparate für die Phytotherapie, Heilmittel nach Hildegard von Bingen, oder etwa die Zahnpasta, die im Namen der Äbtissin hergestellt wird. Mehr als 1000 Produkte, dazu noch Homöopathika tragen das Klösterl-Logo. "Immer mehr Leute haben Probleme mit den Zusatzstoffen, die die Industrie verwendet", sagt Brada-Wallbrecher. "Wir arbeiten viel mit Reisstärke, haben auch schon Kartoffelstärke verwendet."

Detailansicht öffnen Brada-Wallbrecher bei der Herstellung von Zäpfchen. (Foto: Catherina Hess)

Dass sie mal die Verantwortung für ein Team von 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tragen, über Fieberzäpfchen und Krankenkassenverordnungen nachdenken würde, war Brada-Wallbrecher während der Schulzeit noch nicht klar. Druck, in diese Richtung zu gehen, habe sie von ihren Eltern nie gespürt. Ihre ältere Schwester ist Musikerin, ihr Bruder Tonmeister. Sie selbst hat nach der Mittleren Reife erst einmal die Achseln gezuckt. So sehr, wie sie die Alpen liebt, hätte sie auch Bergführerin werden können. Doch dann begann sie eine Ausbildung zur Pharmazeutisch-kaufmännischen Assistentin. Nach einem Dreivierteljahr wechselte sie auf die PTA-Schule, um Pharmazeutisch-technische Assistentin zu werden. Zwei Jahre dauerte die Ausbildung, dazu ein halbes Jahr Praktikum. Danach wusste Brada-Wallbrecher: "Ich will mehr."

Nebenan trocknen in Petrischalen Kügelchen mit Lachesis, einem Schlangengift.

Sie holte das Abitur nach und studierte in Regensburg Pharmazie. 2019 hat sie die Geschäftsführung übernommen. Zur Seite steht ihr die Frau ihres Bruders, Cäcilie Wallbrecher, die sich vor allem ums Kaufmännische kümmert. Auch der Bruder und die Mutter helfen mit. Der Vater kommt noch täglich in die Apotheke. Die Arbeit ist auf sehr vielen Schultern verteilt. Es kann eng werden auf den sechs Etagen, in denen Verkauf, Herstellung, Versand und Verwaltung untergebracht sind. Auch Globuli produziert die Apotheke.

In dem Produktionsraum gelten eigene Gesetze, die der Homöopathie. Er darf nur ohne Mobiltelefon betreten werden, wegen der Strahlung. Ein mit dickem Leder überzogener Hocker steht am Fenster. Hier werden die Homoöpathika potenziert. Ein Mitarbeiter macht es vor: Mit kräftigen Schlägen haut er mehrmals auf die Lederfläche und sagt: "So gebe ich meine Energie dazu." Nebenan trocknen in Petrischalen Kügelchen mit Lachesis, einem Schlangengift.

Der Verkaufsraum der Apotheke selbst ist nicht übermäßig groß. An diesem Januarnachmittag, an dem Brada-Wallbrecher vorführt, dass sie Fieberzäpfchen herstellen kann, warten einige Kundinnen und Kunden geduldig draußen vor der Tür. Der Bauch der Apotheke öffnet sich hinter den Theken mit den Corona-konformen Plexiglasscheiben. Es geht vorbei an dem hohen beweglichen Regal, in dem die Industriepackungen nach Größen und dicht an dicht einsortiert sind. Sie nennen ihn "der Gollmann", der nach Bedarf und computergesteuerter Eingabe Tabletten, Kapseln, Cremes oder Tropfen auswirft. 2700 verschiedene Artikel, insgesamt knapp 11.000 Packungen. "Eine großartige Erfindung", murmelt eine Mitarbeiterin am Bildschirm.

Die Auflagen der Krankenkassen für eigene Herstellungen sind hoch

Im Treppenhaus hängt Moderne Kunst. Handsignierte Bilder von Joan Miró, Andy Warhol, Roy Lichtenstein und dem Münchner Rupprecht Geiger. "Vaters Sammlung", sagt Brada-Wallbrecher. Im dritten Stock setzt man sich mit ihr zusammen. Sie zieht ihren weißen Kittel aus und schiebt die Ärmel ihres Wollpullovers hoch. Es ist warm hier. Die Stromkosten machen ihr Sorgen. Es gibt viel, womit sie sich beschäftigen muss. Aber sie will das Erbe ihrer Familie fortführen. Der Vater hat in den Achtzigerjahren die Homöopathie und die Infrastruktur für die hauseigene Arzneimittelproduktion aufgebaut. Brada-Wallbrechers meditatives Rühren in der Fanta-Schale zeigt: Eigenproduktion ist ihr Ding. Die Bürokratie, die damit einhergeht, rührt aber an ihren Nerven. "Wir können eigentlich kaum noch machen, was wir gelernt haben" sagt die Apothekerin.

Man versteht nach ihren Erklärungen, dass es in Deutschland eigentlich keinen Engpass in der Arzneimittelversorgung geben müsste. Doch die Auflagen der Krankenkassen für eigene Herstellungen sind hoch. So müssen etwa die Mengenangaben exakt auf dem Rezept ausgewiesen sein, und wehe, das Kürzel des Arztes oder ein Datum fehlen. Brada-Wallbrecher seufzt, während sie das Prozedere erläutert. Wenn eine Apotheke selbst produziert, müsse sie immer um die Rückerstattung bangen. "Wir gehen in Vorleistung, die Krankenkassen haben ein bis zwei Jahre Zeit, uns das Geld dafür zu überweisen. Und alle drei Monate bekommen wir einen Stapel Rezepte zurück." Tausende Euro gingen ihnen jährlich verloren, ständig seien sie in Kontakt mit Ärzten, um nachzuhaken. Und dann wechselt Brada-Wallbrechers Stimmer von leise auf laut: "Deswegen haben ganz viele Apotheken keinen Bock mehr, sich überhaupt mit Rezepturen zu beschäftigen." Die hohen Mieten in München, die steigenden Personalkosten und die Konkurrenz der Anbieter im Internet, das alles mache den Apotheken zu schaffen. Manche Kunden ließen sich gerne beraten und bestellten dann später günstiger im Internet. "Ärzte bekommen für ihre Beratung Geld, wir aber nicht", sagt Brada-Wallbrecher. Sie findet, das System müsste mit den Interessenvertretern völlig neu durchdacht werden, damit es nicht zu Grunde geht. "Wir Apotheker sind Helfersyndrom-Menschen und wollen den Kunden das Beste bieten."